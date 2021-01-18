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Жизнь

Опубликовано видео, как Черное море начало «парить»

Одесситы из-за резкого перепада температуры воздуха смогли наблюдать «парящее» Черное море.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

На кадрах видно, как водная гладь покрылась густым слоем пара, из-за этого в городе резко снизилась видимость, а его жители смогли наблюдать на восходе яркие проблески солнечных лучей сквозь кромку испарений и облаков.

Необычное явление возникло из-за резкого изменения погоды: Одессу накрыли морозы до минус 15 градусов по Цельсию, тогда как температура моря осталась в районе плюс шести градусов, пишет Lenta.ru.

При этом отдельных горожан такое море не испугало — неизвестный молодой человек с разбега прыгнул в воду и сообщил, что она вполне пригодна для купания.

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