Опубликовано видео, как метровый слой града накрыл мексиканский город

В некоторых районах толщина слоя льда достигла одного метра или больше. Военные активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находились подо льдом. Многие здания обрушились.
«Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые», — заявил командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.
В расчистке города ото льда задействовали военных, сотрудников сил гражданской обороны и местных муниципальных органов, пишет bfm.ru.