Опубликовано видео, как молния ударила в ракету «Союз» при запуске в Плесецке

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в микроблоге опубликовал видео попадания молнии в ракету
Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
Собеседник РБК в «Роскосмосе» отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.
«Вот так же должно было отреагировать и все оборудование на SSJ-100 — по барабану, ан нет, оно вышло из строя», «Раньше было обыденно что ракеты не падают, а теперь «большой успех»?", «Крайне интересно, газовый разряд прошел точно по следу ракеты, это значит, что двигатели сильно ионизируют воздух», — отреагировали комментаторы на твит Рогозина.