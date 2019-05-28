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Жизнь

Опубликовано видео, как молния ударила в ракету «Союз» при запуске в Плесецке

27 мая с космодрома Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». Молния ударила в ракету через несколько секунд после запуска с космодрома.

Пуск ракеты-носителя "Союз" со спутником "Глонасс-М".
Пуск ракеты-носителя "Союз" со спутником "Глонасс-М".
vk.com/mil

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в микроблоге опубликовал видео попадания молнии в ракету

Собеседник РБК в «Роскосмосе» отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.

«Вот так же должно было отреагировать и все оборудование на SSJ-100 — по барабану, ан нет, оно вышло из строя», «Раньше было обыденно что ракеты не падают, а теперь «большой успех»?", «Крайне интересно, газовый разряд прошел точно по следу ракеты, это значит, что двигатели сильно ионизируют воздух», — отреагировали комментаторы на твит Рогозина.

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