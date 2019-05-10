Опубликовано видео, как на президента Филиппин заполз гигантский таракан

На кадрах заметно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле.
Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте убрал его рукой со своей одежды.
Philippine President Rodrigo Duterte's bugged by cockroach during speech https://t.co/OlSOn8g2XA pic.twitter.com/IWnJTFqcpr— AFP news agency (@AFP) 9 мая 2019 г.
Он пошутил, что насекомое могли послать представители главной оппозиционной Либеральной партии., пишет Lenta.Ru
«Это либерал! Это точно», — поиронизировал глава государства, после чего продолжил выступление.