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Жизнь

Опубликовано видео, как на президента Филиппин заполз гигантский таракан

Огромный таракан заполз на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте, выступавшего перед сенатом.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

На кадрах заметно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле.

Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте убрал его рукой со своей одежды.

Он пошутил, что насекомое могли послать представители главной оппозиционной Либеральной партии., пишет Lenta.Ru

«Это либерал! Это точно», — поиронизировал глава государства, после чего продолжил выступление.

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