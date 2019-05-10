Опубликовано видео, как на президента Филиппин заполз гигантский таракан

Огромный таракан заполз на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте, выступавшего перед сенатом.

На кадрах заметно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле.

Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте убрал его рукой со своей одежды.

Philippine President Rodrigo Duterte's bugged by cockroach during speech https://t.co/OlSOn8g2XA pic.twitter.com/IWnJTFqcpr — AFP news agency (@AFP) 9 мая 2019 г.

Он пошутил, что насекомое могли послать представители главной оппозиционной Либеральной партии., пишет