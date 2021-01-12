Опубликовано видео, как над российским полуостровом взорвался метеорит

Как пояснил глава Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, после появления видео эксперты начали искать сигнал вхождения в атмосферу метеорита.
«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд», — цитирует Чеброва РИА Новости.
Диаметр объекта был предположительно не более 10 метров. Энергия взрыва оценивается в пределах 1−5 килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет News.ru.