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Жизнь

Опубликовано видео, как над российским полуостровом взорвался метеорит

В земной атмосфере над Камчатским полуостровом взорвался метеорит.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

Как пояснил глава Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, после появления видео эксперты начали искать сигнал вхождения в атмосферу метеорита.

«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд», — цитирует Чеброва РИА Новости.

Диаметр объекта был предположительно не более 10 метров. Энергия взрыва оценивается в пределах 1−5 килотонн в тротиловом эквиваленте, пишет News.ru.

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