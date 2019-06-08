Опубликовано видео, как охранники Путина поймали китайского лидера Си Цзиньпиня во время падения

После завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель КНР Си Цзиньпин чуть не свалился со сцены. Избежать конфуза помогли ловкие охранники президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС .

В своем докладе Си Цзиньпин подчеркнул, что в лице России Китай видит «не только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнёра, но и одного из важнейших и приоритетных партнёров по сотрудничеству во всех областях», — пишет kremlin.ru.

После окончания заседания он решил пообщаться со зрителями и чуть не упал.

Вовремя поймали: Си Цзиньпин чуть не рухнул со сцены pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

В размещенном в сети ролике видно, как Си Цзиньпин потерял равновесие и сильно покачнулся в сторону зрителей. Его подхватили находящиеся рядом охранники Путина, которые стояли лицом к залу. Сам российский лидер находился на второй линии сцены.