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Жизнь

Опубликовано видео, как 64 парашютиста ночью совершили прыжок с гирляндами

Группа парашютистов побила мировой рекорд по самым массовым ночным прыжкам с парашютом. В трюке принимали участие 64 спортсмена. Они выпрыгнули из самолета над пустыней в Элой (штат Аризона, США).

Небо. Облака.
Небо. Облака.
СС0

Массовый ночной прыжок снял фотограф Ласло Андакс. Он отметил, что впервые в жизни видел такое большое количество парашютистов, выполняющих трюк ночью.

Для выполнения прыжка нужна была ясная и безветренная погода и хорошая видимость.

Все парашютисты были одеты в светоотражающие костюмы, дополненные светодиодными рождественскими гирляндами — они обеспечивали экстремалам необходимую видимость для выполнения маневров. На земле также стояли машины с включенными фарами, которые указывали направление посадки, пишет mail.ru.

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