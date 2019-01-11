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Жизнь
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Опубликовано видео падения российского военного спутника

Схождение с орбиты российского военного спутника «Космос-2430» попало в объектив камер. Падение космического аппарата заметили при телевизионной трансляции в Новой Зеландии во время матча по крикету.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

На кадрах видно, как к земле летят горящие обломки спутника, в то время как комментатор продолжает следить за ходом матча на стадионе.

Космический аппарат сгорел в атмосфере в 100 км от земли, пишет bfm.ru.

«Космос-2430» выработал свой ресурс и был планово снят с орбиты 5 января под контролем ВКС РФ. Аппарат работал в космосе с 2007-го по 2012 год. И был предназначен для отслеживания пусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

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