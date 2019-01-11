Опубликовано видео падения российского военного спутника

На кадрах видно, как к земле летят горящие обломки спутника, в то время как комментатор продолжает следить за ходом матча на стадионе.
Падающий российский военный спутник попал в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии, заметили астрономы-любители. «Космос-2430», который отслеживал пуски ракет из США, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере https://t.co/mhBs7VF8ea pic.twitter.com/ZmC3RCh2I6— TJ (@tjournal) 10 января 2019 г.
Космический аппарат сгорел в атмосфере в 100 км от земли, пишет bfm.ru.
«Космос-2430» выработал свой ресурс и был планово снят с орбиты 5 января под контролем ВКС РФ. Аппарат работал в космосе с 2007-го по 2012 год. И был предназначен для отслеживания пусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.