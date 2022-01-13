Опубликовано видео первого полета заново построенного ракетоносца Ту-160М

В России совершил первый полет вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, сообщает «Ростех».

12 января Ту-160М совершил первый полет на высоте 600 метров, который продлился около 30 минут.

Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

«Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. Самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.

В рамках программы оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера самолета, сформировали новую кооперацию из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.

Напомним, Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

Восстановлен полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации «М» — с использованием модернизированных двигателей, систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением.

Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: обновили оборудование цехов, летно-испытательную базу, запустили в работу крупнейшую в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

«Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что в Ту-160М на 80% модернизированы и обновлены системы и оборудование. При этом новая машина полностью построена заново, с нуля.

Ранее Российский новый российский авиалайнер МС-21−300 с композитным крылом выполнил первый полет.