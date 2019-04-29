Опубликовано видео полета российского самолета XXI века

Самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточный».

В Ульяновске его окрасят по серийным технологиям, после чего лайнер перелетит на аэродром «Раменское» в Жуковском для продолжения испытаний, пишет Lenta.ru.

Что известно о самолете

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21−300) на расстояние до 6,4 тысячи километров.

Первый полет машина совершила в 2017-м. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируют заменить российскими ПД-14.