Опубликовано видео с церемонии прощания с главой МЧС

В Москве проходит церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает РИА Новости ,

На церемонию приехал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Он возложил букет красных роз.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина. Гроб с телом погибшего Зиничева установлен на постаменте.

Около гроба представлены многочисленные государственные и ведомственные награды главы МЧС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин планирует посетить церемонию, пишет Lenta.ru.

Для участия в похоронах 10 сентября спецрейсом из Москвы в Санкт-Петербург планируется доставить катафалк «Аурус».

Главу МЧС России похоронят на Северном кладбище рядом с родителями.

По официальной версии, Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Главе МЧС было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии, пишет bfm.ru.

Глава МЧС Евгений Зиничев. twitter.com/MchsSvao.

КГБ , ФСБ , ФСО

В 1984—1986 годах проходил срочную службу на Северном флоте на острове Новая Земля. С 1987 года — в органах государственной безопасности СССР (КГБ).

С 1991 года занимал различные должности в органах государственной охраны.

В том числе, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в службе безопасности президента РФ Владимира Путина. Имеет ведомственные награды Федеральной службы охраны (ФСО).

С 2014 года был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, пишет «Коммерсантъ».

Евгений Зиничев в Республике Алтай. altai-republic.ru.

В июле 2016 года был назначен врио губернатора Калининградской области. Руководил регионом в качестве врио губернатора всего 70 дней, после чего обратился к президенту с просьбой перевести его на другую работу «по семейным обстоятельствам».

С октября 2016 года по май 2018 года — заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова.

9 сентября президент РФ Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.