Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края по делу о заказных убийствах

Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда убийств в 2004—2005 годах.

По данным следствия, губернатор — организатор покушений на убийство и убийства ряда предпринимателей, ему инкриминируют преступления по пяти статьям УК РФ.

В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение, также следствие намерено заключить его под стражу.

«По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений», — рассказали в СК.

Следователи проверяют причастность организованной группы к другим преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Фургал возглавляет Хабаровский край с сентября 2018 года.