Опустевшие улицы Стамбула заполонили кошки

Кошки всегда были важной составляющей городской жизни в Турции — они живут едва ли не в каждом доме, магазине, кафе или музее.

Но в условиях карантина из-за Covid-19 кошки, судя по всему, остались единственными существами, кто не боится гулять по тротуарам и площадям больших городов.

Жители Стамбула делятся в соцсетях снимками, на которых обычно шумные улицы города стали безлюдными. И только кошки бродят, пытаясь понять, куда подевались люди.

В стране закрыты школы, кафе и бары, запрещены массовые молитвы и отложены на неопределенный срок спортивные матчи.

Турция ввела ограничения на часы работы продуктовых магазинов и число покупателей в них, а также на количество пассажиров в общественном транспорте, пишет mail.ru.

Ранее на видео показали, как любимый туристами столица Италии — Рим — стал городом-призраком.

Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки.