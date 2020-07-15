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Жизнь

Опять +35. Аномальная жара надвигается на Алтайский край

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за надвигающейся на регион аномальной жары.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

«В Алтайском крае с 16 по 20 июля ожидается аномально-жаркая погода: максимальные температуры воздуха +30 градусов и выше», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Кроме того, в период с 13 по 17 июля в крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами по западу — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В ближайшие трое суток в регионе будет преимущественно без осадков. В некоторых районах воздух прогреется до +35 градусов.

При этом местами ожидается сильный порывистый ветер, который будет достигать скорости 17−18 метров в секунду.

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