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Жизнь

Опять «Стрижи». Стало известно, когда и как отпразднуют День города в Барнауле

16 июля состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня города Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии. По итогам обсуждений назначили дату проведения и примерный план мероприятий.

Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Вячеслав Бушаев, altapress.ru

290-летие Барнаула отметят 19 сентября 2020 года. Такой решение приняли, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе

«Необходимо тщательно проработать организацию всех мероприятий, чтобы достойно провести 290-летие родного города», — подчеркнул глава Барнаула Вячеслва Франк. Празднование пройдет под девизом «Своим трудом ковали мы Победу».

Точно известно, что в праздновании примет участие лучшая пилотажная группа Российской Федерации «Стрижи». Накануне праздника летчики отрепетируют свое выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.

Авиашоу пилотажной группы &quot;Стрижи&quot;. Барнаул, День города 5 сентября 2015 года.
Авиашоу пилотажной группы «Стрижи». Барнаул, День города 5 сентября 2015 года.
Олег Богданов

Основными праздничными площадками в День города станут: площадь Сахарова, площадь Советов, набережная реки Оби, пешеходная зона ул. Мало-Тобольской, парк культуры и отдыха «Центральный», Нагорный парк и правый берег реки Оби.

На площади Сахарова, как и всегда, запланировано официальное открытие праздника. Здесь выступят вокальные и хореографические студии, театры эстрадных искусств и творческие коллективы. На ул. Мало-Тобольская разместится квартал ремесленников «Город мастеров».

В Нагорном парке оформят прогулочно-экскурсионная зону, на лестнице и террасе парка пройдет забег на 400 и 500 метров среди девушек и юношей, а на набережной выступят детские и молодежные музыкальные коллективы.

На правом берегу реки Оби пройдет показательное выступление бронетанковой и пожарной техники. Также там организуют выставку военной техники.

Площади Советов на День города отдадут спортсменам. Там пройдет праздник «Барнаул спортивный- город чемпионов», Фестиваль «Готов к труду и обороне», Всероссийский день бега «Кросс Нации», и другие соревнования. Здесь празднование завершится турниром по профессиональному боксу.

У Нулевого километра состоится фестиваль национальных культур. Там пройдут выставки, мастер-классы и концерт.

Заключительным событием Дня города станет большой праздничный фейерверк.

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