Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Ореховый Спас отмечают 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. У праздника есть и другие названия: Хлебный Спас, Третий Спас и «Спас на холсте». Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.

Ореховый Спас 2019

Ореховый Спас — это народное название церковного праздника, посвященного перенесению Нерукотворного образа Христа.

У праздника 29 августа есть много народных названий. Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).

«Спас на холсте» — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных в Русской православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.

Орехи СС0

29 августа принято ходить в храм на праздничную службу. На Ореховый Спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами.

В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права.

Орехи СС0

Что нельзя делать на Ореховый Спас 2019

Особенных запретов, связанных с празднованием Орехового Спаса, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году).

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.