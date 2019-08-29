Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Ореховый Спас 2019
Ореховый Спас — это народное название церковного праздника, посвященного перенесению Нерукотворного образа Христа.
У праздника 29 августа есть много народных названий. Хлебный Спас — потому что на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. Третий Спас — потому что это последний из августовских Спасов: к этому моменту уже прошел Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа).
«Спас на холсте» — в честь праздника, который в этот день празднует церковь. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных в Русской православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.
29 августа принято ходить в храм на праздничную службу. На Ореховый Спас традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. К празднику в лесу созревали орехи, поэтому было принято готовить и блюда с орехами.
В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права.
Что нельзя делать на Ореховый Спас 2019
Особенных запретов, связанных с празднованием Орехового Спаса, в православной церкви нет. Нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году).
Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.