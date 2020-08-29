Ореховый Спас 2020: что обязательно нужно сделать 29 августа

Каждый год 29 августа сразу после Успения Богородицы отмечается Ореховый Спас. По-другому его еще называют Спас нерукотворный, Третий Спас, Хлебный Спас, Спас на холсте и Посевы. Рассказываем, с какими традициями связан этот день.

Ореховый Спас 2020

Ореховый Спас — это народное название церковного праздника, посвященного перенесению Нерукотворного образа Христа. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных в православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.

У него есть много народных названий. «Хлебный Спас», так как на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. «Третий Спас», так как это последний из августовских Спасов. К этому моменту уже прошел Медовый и Яблочный Спас.

На Ореховый Спас принято ходить в храм на праздничную службу. А также все верующие освящают в этот день орехи, хлеб и пироги из нового зерна.

Орехи СС0

Народные традиции 29 августа

После утренней молитвы хозяйки с хлебом и солью провожали мужчин на работу в поля. В первую очередь с них убирали рожь и пшеницу.

В этот день было принято ходить в баню и делать веники из орешника. Считали, что он поможет вылечить любую болезнь. Но только нельзя было их сушить и хранить рядом с обычными вениками.

В народе 29 августа молодые девушки, чтобы узнать свою судьбу на ближайший год, гадали по орехам. Если он оказывался спелый и сладкий — это сулило большую любовь, горький орех — любимый будет изменять, недоспелый — жди важное известие, а гнилой — предвещал беду.

Церковь. Храм. Православие СС0

Народные приметы 29 августа