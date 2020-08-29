Ореховый Спас 2020: что обязательно нужно сделать 29 августа

Ореховый Спас 2020
Ореховый Спас — это народное название церковного праздника, посвященного перенесению Нерукотворного образа Христа. Спас Нерукотворный — одна из самых распространенных в православной церкви икон. По преданию, этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо.
У него есть много народных названий. «Хлебный Спас», так как на праздник традиционно пекли хлеб нового урожая. «Третий Спас», так как это последний из августовских Спасов. К этому моменту уже прошел Медовый и Яблочный Спас.
На Ореховый Спас принято ходить в храм на праздничную службу. А также все верующие освящают в этот день орехи, хлеб и пироги из нового зерна.
Народные традиции 29 августа
После утренней молитвы хозяйки с хлебом и солью провожали мужчин на работу в поля. В первую очередь с них убирали рожь и пшеницу.
В этот день было принято ходить в баню и делать веники из орешника. Считали, что он поможет вылечить любую болезнь. Но только нельзя было их сушить и хранить рядом с обычными вениками.
В народе 29 августа молодые девушки, чтобы узнать свою судьбу на ближайший год, гадали по орехам. Если он оказывался спелый и сладкий — это сулило большую любовь, горький орех — любимый будет изменять, недоспелый — жди важное известие, а гнилой — предвещал беду.
Народные приметы 29 августа
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Ореховый Спас — хлеба припас.
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Ореховый Спас на полотне, а хлебушек на гумне.
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Коли хорош Третий Спас — зимой будет квас.
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Урожай на орехи — урожай хлеба на следующий год.
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Третий Спас спросит вас: хлеб жали, или в тени пролежали.