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Жизнь

Орган по Баху, шкодливые еноты, шепот сердца. 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой недолгой неделе: например, сходить в театр или кинотеатр, побыть в компании озорных енотов, послушать композиции Баха в органном исполнении или посетить квиз.

Енот в кафе EnoTime.
Енот в кафе EnoTime.
instagram.com/enotimenovosibirsk

В кино

Мультфильм Есифуми Кондо «Шепот сердца» в «Премьере» — 8 мая, 13:30, 16+

Триллер Ксавье Леграна «Наследник» в «Галактике» — 7 мая, 19:50, 18+

Фильм &quot;Наследник&quot;.
Фильм "Наследник".
Кадр из фильма "Наследник".

В Театр

Проект «Реплики» в Театре драмы — 7 мая, 18:30, 16+

«А зори здесь тихие» в Музыкальном театре — 8 мая, 18:30, 12+

«Рио-Рита» в Молодежном театре — 7 мая, 18:30, 12+

Фильм &quot;А зори здесь тихие&quot;
Фильм "А зори здесь тихие"
kinopoisk.ru

В музей

Экскурсия по выставке «Про цветы» в Краеведческом музее — 7 мая, 14:00, 12+

Кот Бакс в Алтайском государственном краеведческом музее.
Кот Бакс в Алтайском государственном краеведческом музее.
Дарья Беркетова

На игру

Игротека #120 от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 8 мая, 19:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

В антикафе

Можно сходить в антикафе с енотами «Енотопию» — по предварительной записи, вт-вс с 11:00 до 21:00, 12+

Антикафе &quot;Енотопия&quot; в Барнауле.
Антикафе "Енотопия" в Барнауле.
vk.com/enotopia22

На концерт

Концерт Тараса Багинеца «10 главных органных шедевров И.С.Баха» в Филармонии — 6 мая, 18:30, 6+

Концерт «10 главных органных шедевров И.С.Баха» в Филармонии.
Концерт «10 главных органных шедевров И.С.Баха» в Филармонии.
www.filarmonia22.ru

Для детей

Мультфильм «Приключения панды» в Галактике» — 8 мая, 16:15, 6+

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