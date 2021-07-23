Организация похорон в Минске: когда понадобится траурный зал?

«Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связи с мыслями, вещами, привычками умершего. Это уже новый миропорядок». Такие изречения встречаются в книге Антуана де Сент-Экзюпери под названием «Военный летчик». Вот только родственникам умершего чаще всего бывает не до рассуждений, что такое смерть. Им важно отправить тело близкого человека в последний путь на достойном уровне. И как это сделать, если на похороны придет много людей?

Аренда траурного зала

Выход из сложной ситуации всегда можно найти. Если семья понимает, что похороны посетит много людей, необходимо подумать про аренду траурного зала. Это выгодно по нескольким причинам. Предлагается просторное помещение , где поместится много людей. Предоставляется определенное количество сидячих мест , что очень важно для родственников умершего. Помещение непременно оборудовано не только вентиляцией , но еще и кондиционером. После процедуры прощания с умершим не придется выполнять уборку помещения. Последний пункт порой недооценивается, что может привести к определенным неприятностям, если панихида совершается в доме или в квартире. Ведь пространство, где определенное время находился покойник, нужно не только хорошо проветрить. Необходимо помыть пол, а также все хорошо продезинфицировать. И если панихида совершалась в траурном зале, об этих моментах семье не придется переживать.

Где арендовать траурный зал?

Если умирает пожилой человек, на похороны обычно приходит меньше людей. Исключением может быть только известная личность. Многие пожелают посетить траурное мероприятие, если речь идет о трагической смерти молодого человека или девушки. И тогда нужно заранее арендовать на определенное время фойе в театре или кинотеатре. Если предполагается не погребение на кладбище, а кремация, тогда ни о чем не стоит переживать. Ведь панихиду можно совершить прямо в крематории. Там имеется помещение, выделенное под траурный зал. Но все окажется намного проще, когда сразу обратиться за помощью в ритуальное агентство. С какой подобной службой выгоднее всего иметь дело в Минске?

Все будет намного проще, если это окажется компания ООО «Городская ритуальная служба». И для такого утверждения имеются свои основания:

предлагаются разные услуги;

можно сразу заказать и траурные атрибуты;

расценки на все наиболее приемлемые;

имеется возможность заказ оформить онлайн.

Последний пункт стал возможен благодаря наличию сайта у этой компании. Надо только посетить сервис ritual.by/ и посмотреть, что там предлагается и по какой цене. И после выбора можно оформлять заказ.