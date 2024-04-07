Организован сброс воды через шлюзы на Алтае

На контроле находится ситуация в Павловском районе Алтайского края.

Ситуация с паводком в Павловском районе.

Дело в том, что в реке Касмала, питающей Павловский гидроузел, происходит подъем воды, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Проведена отсыпка дамбы на низменном участке, организован постепенный сброс воды через шлюзы.

Накануне вечером в Павловск прибыли специалисты аэромобильной группировки главка МЧС, провели установку комплекта водоналивных дамб.

На данный момент подтоплений в селе не зафиксировано.

Между тем ожидается подтопление прибрежных территорий в селе Жилино Первомайского района. Там протекают реки Лосиха и Жилиха.

А в Барнауле стабилизируется паводковая ситуация.

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