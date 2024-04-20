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Жизнь

Органный фейерверк, модный приговор по-собачьи. 12 идей, как провести выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться в Барнауле на этих выходных: посмотреть фильм о загадочном исчезновении девушки, сходить на фотовыставку алтайских топографов или на один из трех концертов — орган, рок, хип-хоп.

Корги. Собака.
Корги. Собака.
СС0

В кино

Фантастика от Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» в Киномире — 20 апреля, 19:00, 16+

Триллер Роберта Коннолли «Город тайн: исчезнувшая» в Киномире — 21 апреля, 19:10, 10+

Фильм &quot;Город тайн: Исчезнувшая&quot;.
Фильм "Город тайн: Исчезнувшая".
Кадр из фильма "Город тайн: Исчезнувшая".

В театр

«Дело Кречинского» в Театре драмы — 21 апреля, 17:30, 16+

«Ромео и Джульетта» в Музыкальном театре — 21 апреля, 17:00, 12+

«Чучело» в Молодежном театре — 20 апреля, 17:30, 12+

&quot;Чучело&quot;, Молодежный театр Алтая.
"Чучело", Молодежный театр Алтая.
Анна Зайкова

В музей

Выставка фотографий алтайских топографов «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее — до 30 июня, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+

Экскурсия по выставке «Кулу – серебряная долина Рерихов» в Художественном музее — 20 апреля, 12:00, 0+

Рерих в шоколаде
Рерих в шоколаде
Дмитрий Лямзин

В парк

«Собачий модный приговор» в парке «Изумрудный» — 20 апреля, 14:00, 0+

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0

Для детей

Иллюзионно-ментальное шоу «Фокусы и магия» в Крепостном театре — 20 апреля, 13:00, 6+

На концерт

Концерт рок-группы «AЛКОDOGZZ» в Hairy Lemon Pub — 20 апреля, 23:00, 18+

Концерт Эудженио Фаджиани «Органный фейерверк» в Филармонии — 21 апреля, 17:00, 6+

Концерт хип-хоп исполнителя «Playingtheangel» в Hairy Lemon Pub — 21 апреля, 19:00, 18+

Юрий Перфилов - исполнитель &quot;playingtheangel&quot;.
Юрий Перфилов - исполнитель "playingtheangel".
vk.com/prostoplayingtheangel

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