Органный фейерверк, модный приговор по-собачьи. 12 идей, как провести выходные в Барнауле

В кино
Фантастика от Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» в Киномире — 20 апреля, 19:00, 16+
Триллер Роберта Коннолли «Город тайн: исчезнувшая» в Киномире — 21 апреля, 19:10, 10+
В театр
«Дело Кречинского» в Театре драмы — 21 апреля, 17:30, 16+
«Ромео и Джульетта» в Музыкальном театре — 21 апреля, 17:00, 12+
«Чучело» в Молодежном театре — 20 апреля, 17:30, 12+
В музей
Выставка фотографий алтайских топографов «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее — до 30 июня, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+
Экскурсия по выставке «Кулу – серебряная долина Рерихов» в Художественном музее — 20 апреля, 12:00, 0+
В парк
«Собачий модный приговор» в парке «Изумрудный» — 20 апреля, 14:00, 0+
Для детей
Иллюзионно-ментальное шоу «Фокусы и магия» в Крепостном театре — 20 апреля, 13:00, 6+
На концерт
Концерт рок-группы «AЛКОDOGZZ» в Hairy Lemon Pub — 20 апреля, 23:00, 18+
Концерт Эудженио Фаджиани «Органный фейерверк» в Филармонии — 21 апреля, 17:00, 6+
Концерт хип-хоп исполнителя «Playingtheangel» в Hairy Lemon Pub — 21 апреля, 19:00, 18+
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