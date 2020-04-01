Орнитолог рассказал, какие птицы прилетели в Алтайский край с зимовки

Какие птицы прилетели
Алексей Эбель говорит, что «первая волна прилета идет полным ходом».
В Угловском районе появились большие белые цапли и огари, последних также можно наблюдать у села Шелковка.
Полевой лунь, обыкновенная пустельга и чибис встречены в Смоленском районе, у Рубцовска шел пролет серого гуся.
В Крутихинском и Советском районах видели коноплянок, а неподалеку от Топчихи пролетали стаи зябликов.
У Барнаула отмечены кликуны, кряквы, грачи, коршуны, могильники, скворцы и белые трясогузки.
Где можно увидеть
Перелетных птиц можно увидеть в Барнауле и его окрестностях.
Алексей Эбель,
орнитолог, фотохудожник:
Любители птиц чаще всего ездили в Горскую пойму, это так называемый выезд в сторону Научного городка. Здесь много озер, искусственных прудов. В Горской пойме замечены лебеди, коршуны, скворцы, сюда прилетают чайки. Немало видов между Научным городком и Березовкой. Регулярно птицы появляются в районе Речного вокзала, на Набережной и около «Леруа Мерлен».
Специалист объяснил, что многие птицы летят вдоль рек, которые служат приметами на местности, или сидят в полях, вдоль дорог. Занимать гнездовые участки рано.
Каким делом помочь
В теплые сезоны пернатые находят пищу на открытой земле. Привычные кормушки временно теряют актуальность и заменяются скворечниками.
Алексей Эбель,
орнитолог, фотохудожник:
Виды, которые улетают и прилетают, добывают корм самостоятельно. Сейчас для них лучше подготовить домики, к тому же пока из вернувшихся селятся только скворцы. Но скоро будут горихвостки, мухоловки, вертишейки — очень большой перечень. Им нужно жилье, и в праздник 1 апреля мы всегда призываем помочь.
А вот первые кормушки принято устанавливать в Синичкин день, отмечаемый 12 ноября. Обычно они необходимы только неперелетным птицам, остающимся на зиму.
Анастасия Бичакова.