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Жизнь

Орнитолог рассказал, какие птицы прилетели в Алтайский край с зимовки

1 апреля отмечается Международный день птиц. На Алтай с зимовки уже вернулись журавли, скворцы, грачи и более 15 других видов. Где можно увидеть прилетевших пернатых и как помочь им в весенний период, рассказал барнаульский орнитолог Алексей Эбель.

Журавли. Полет
Журавли. Полет
СС0

Какие птицы прилетели

Алексей Эбель говорит, что «первая волна прилета идет полным ходом».

В Угловском районе появились большие белые цапли и огари, последних также можно наблюдать у села Шелковка.

Полевой лунь, обыкновенная пустельга и чибис встречены в Смоленском районе, у Рубцовска шел пролет серого гуся.

Цапля.
Цапля.
СС0

В Крутихинском и Советском районах видели коноплянок, а неподалеку от Топчихи пролетали стаи зябликов.

У Барнаула отмечены кликуны, кряквы, грачи, коршуны, могильники, скворцы и белые трясогузки.

Где можно увидеть

Перелетных птиц можно увидеть в Барнауле и его окрестностях.

Алексей Эбель,
орнитолог, фотохудожник:

Любители птиц чаще всего ездили в Горскую пойму, это так называемый выезд в сторону Научного городка. Здесь много озер, искусственных прудов. В Горской пойме замечены лебеди, коршуны, скворцы, сюда прилетают чайки. Немало видов между Научным городком и Березовкой. Регулярно птицы появляются в районе Речного вокзала, на Набережной и около «Леруа Мерлен».

Специалист объяснил, что многие птицы летят вдоль рек, которые служат приметами на местности, или сидят в полях, вдоль дорог. Занимать гнездовые участки рано.

Каким делом помочь

В теплые сезоны пернатые находят пищу на открытой земле. Привычные кормушки временно теряют актуальность и заменяются скворечниками.

Орнитологи Алтая советуют строить скворечники.
Орнитологи Алтая советуют строить скворечники.
Михаил Хаустов

Алексей Эбель,
орнитолог, фотохудожник:

Виды, которые улетают и прилетают, добывают корм самостоятельно. Сейчас для них лучше подготовить домики, к тому же пока из вернувшихся селятся только скворцы. Но скоро будут горихвостки, мухоловки, вертишейки — очень большой перечень. Им нужно жилье, и в праздник 1 апреля мы всегда призываем помочь.

А вот первые кормушки принято устанавливать в Синичкин день, отмечаемый 12 ноября. Обычно они необходимы только неперелетным птицам, остающимся на зиму.

Анастасия Бичакова.

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