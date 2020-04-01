Орнитолог рассказал, какие птицы прилетели в Алтайский край с зимовки

1 апреля отмечается Международный день птиц. На Алтай с зимовки уже вернулись журавли, скворцы, грачи и более 15 других видов. Где можно увидеть прилетевших пернатых и как помочь им в весенний период, рассказал барнаульский орнитолог Алексей Эбель.