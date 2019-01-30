Орнитологи беспокоятся, что из-за морозов в «лысом» Барнауле птицы будут голодать

В Барнауле стало меньше кормушек для птиц. Из-за этого алтайские орнитологи обеспокоены, что пернатым будет нечего есть и во время сильных морозов они могут погибнуть, пишет «Комсомольская правда».

По словам орнитолога Артем Кучера, если за день пернатые не подкрепятся чем-нибудь съестным, то могут замерзнуть. Сейчас птицы держатся преимущественно за городом и питаются в лесу. В последние годы Барнаул стал неподходящим пространством для обитания птиц: кормушек стало мало и питаться им стало негде.

Орнитолог Алексей Эбель добавил, что кормушки можно встретить только в парках, на «Трассе здоровья» и в поселке Южном. В частном секторе или рядом с высотками птиц практически нет. «Барнаул в последние годы стал лысым, а птицам нужны деревья, в каменных джунглях им трудно», отметил Эбель изданию.

Покормить птиц можно нежареные семечками подсолнечника, пшеном, сушенными ягодами рябины или боярышника, а также несоленым салом.