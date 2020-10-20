Оружие прадеда не подвело жителя Алтайского края на охоте. Но довело до уголовного дела

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела после того, как отправился на охоту с оружием своего прадеда.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в Краснощековском районе был задержан браконьер. Местный житель на мотоцикле перевозил два незарегистрированных ружья и тушку сибирской косули.

Оперативники выяснили, что отстрел был произведен в минувшие выходные на территории Чарышского района. По словам подозреваемого, оружие ему досталось в наследство от прадеда.

Задержание браконьера в Алтайском крае. 22.мвд.рф

Свою вину задержанный отрицать не стал.

Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы в соответствии со статьей 258 УК РФ «Незаконная охота».