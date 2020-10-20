Оружие прадеда не подвело жителя Алтайского края на охоте. Но довело до уголовного дела

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в Краснощековском районе был задержан браконьер. Местный житель на мотоцикле перевозил два незарегистрированных ружья и тушку сибирской косули.
Оперативники выяснили, что отстрел был произведен в минувшие выходные на территории Чарышского района. По словам подозреваемого, оружие ему досталось в наследство от прадеда.
Задержание браконьера в Алтайском крае.
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Свою вину задержанный отрицать не стал.
Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы в соответствии со статьей 258 УК РФ «Незаконная охота».