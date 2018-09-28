Читайте нас в соцсетях
28 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Жизнь
234

Ось Земли сдвинулась на 10 сантиметров

За последние 100 лет земная ось сдвинулась на 10 сантиметров, утверждают эксперты. Есть три причины, из-за которых сдвинулась ось: таяние ледников, таяние криосферы и конвенция вещества мантии планеты, пишет politros.com.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

На таяние ледников огромное влияние оказывает человеческая деятельность, которая приобрела невиданный до этого масштабы. Основное воздействие на движение льдов оказало сокращение ледового покрова в Гренландии из-за глобального изменения климата и повышения температуры на поверхности Земли.

Активное таяние льдов началось и на одной из крупнейших в мире ледяных шапок — арктическом леднике Купола Вавилова. Глобальное потепление вступило здесь в свою силу в 2015—2016 годах, когда лед начал таять с рекордной скоростью.

Одной из главных причин глобального потепления на Земле ученые называют изменение газового состава атмосферы или изменение концентрации парниковых газов, что вызвано активной промышленной деятельностью человека.

Но не стоит забывать о том, что земная ось время от времени сдвигается из-за мощных землетрясений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка