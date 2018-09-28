Ось Земли сдвинулась на 10 сантиметров

На таяние ледников огромное влияние оказывает человеческая деятельность, которая приобрела невиданный до этого масштабы. Основное воздействие на движение льдов оказало сокращение ледового покрова в Гренландии из-за глобального изменения климата и повышения температуры на поверхности Земли.
Активное таяние льдов началось и на одной из крупнейших в мире ледяных шапок — арктическом леднике Купола Вавилова. Глобальное потепление вступило здесь в свою силу в 2015—2016 годах, когда лед начал таять с рекордной скоростью.
Одной из главных причин глобального потепления на Земле ученые называют изменение газового состава атмосферы или изменение концентрации парниковых газов, что вызвано активной промышленной деятельностью человека.
Но не стоит забывать о том, что земная ось время от времени сдвигается из-за мощных землетрясений.