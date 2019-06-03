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Жизнь

Осадки подняли уровень воды в алтайских реках

Осадки 1 и 2 июня вызвали подъем уровня воды в реках Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального минприроды. Однако до критических отметок вода еще не дошла.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Уровень воды вырос в реках Чарыш, Бия и в Оби (до с. Усть-Чарышская пристань). Колебания уровней зафиксировали в реках Катунь, Ануй, Песчаная и в малых реках предгорий Алтая.

До критических отметок на этих реках остается значительный запас, добавляют в минприроды. В МЧС также сообщают, что достижение критических отметок на территории края маловероятно, подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

Следующие существенные осадки, которые могут повлиять на динамику уровней воды, прогнозируются 5−6 июня.

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