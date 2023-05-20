Осадки в виде яиц и лука: барнаульцы жалуются на детей, которые кидают еду из окон на прохожих

Жители Барнаула пожаловались на детей, которые кидают яйца и лук с окон, сообщает группа ВКонтакте "Подслушано Барнаул".

19 мая женщина вышла на прогулку с грудным ребенком в коляске около дома по адресу Павловский тракт, 233. Дети начали бросать куриные яйца из окна, одно из них упало совсем рядом с коляской.

"Прошу поговорить со своими детьми и объяснить им, что так делать нельзя!" — пишет автор записи.

В комментариях другая горожанка рассказала свою историю. Она гуляла с собакой во дворе, рядом упал лук. Спустя пару часов девушка выглянула в окно и увидела, что на этом месте была уже "гора лука".

Барнаульцы жалуются на детей, которые кидают еду из окон на прохожих. "Подслушано Барнаул"

Кстати, ранее похожий случай произошел в 2019 году. Школьники забросали луком и яйцами припаркованные автомобили. Инцидент произошел около дома по улице Шумакова, 16.