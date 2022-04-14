Нарвался «Крузак» на ОСАГО. Почему автостраховка обернулась почти вселенским кошмаром для алтайского водителя

Внедорожник Land Cruiser 200 Артема Кукотина пострадал в серьезном ДТП. Авария произошла не по его вине. Главное, он остался жив-здоров, а разбитую машину можно и починить. Как и за чей счет автовладелец восстановил авто и почему мужчине пришлось три года судится со страховой — в материале altapress.ru.

Сначала было ДТП

В декабре 2019 года житель села Сидоровка Романовского района Артем Кукотин, будучи в Барнауле, попал в аварию. Тройное ДТП произошло на пересечении пр. Ленина и ул. Никитина. Таксист, ехавший на Lada Калина, стукнул Toyota Camry, которая после удара «пнула» Land Cruiser Кукотина. Внедорожник потерял управление и влетел в рекламные щиты. Суд установил — аварию спровоцировал водитель такси.

В результате у Land Cruiser пострадали: бампер, левые крыло и фара, капот, а также заднее крыло. С этими повреждениями Кукотин и обратился в свою страховую компанию «ВСК».

Впоследствии выяснилось, что у водителя Lada Калина ОСАГО не было. Но полис оказался у собственника этой машины. Он был получен в компании «Согласие», которая признала произошедшее ДТП страховым случаем.

Второй пострадавший — водитель Toyota Camry — застраховался в «Росгострахе». Организация выплатила клиенту 202,6 тыс. рублей на восстановление автомобиля. Эту сумму, как и возмещение убытков владельцам снесенных рекламных конструкций (в общей сложности на 175,3 тыс. рублей), покрыла страховая компания «Согласие».

Кукотину повезло меньше. Он своей выплаты так и не дождался.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

В новой редакции закона об ОСАГО в случае, если в ДТП не был причинен вред здоровью, пострадавший может обратиться за компенсацией причиненного имуществу вреда в компанию, где была застрахована ответственность. Данная организация сама решает, что делать с клиентом: выплатить возмещение «живыми» деньгами или отремонтировать его машину. Полученные таким образом убытки, после подписания всех документов, страховая возмещает за счет компании, где страховался виновник ДТП. Как выяснилось в ходе нашей беседы с Артемом Кукотиным и его юристом, в данном случае к виновнику аварии как раз применили регрессивные требования. Однако Кукотину от этого, как говорится, ни холодно ни жарко. Он до сих пор не получил ни копейки возмещения ущерба.

«Шоковый» расчет

На момент обращения в «ВСК», Кукотин сделал независимую экспертизу и выяснил, что рыночная стоимость восстановления его автомобиля составляет примерно 350 тыс. рублей. Страховая провела собственную, внешнюю и внутреннюю экспертизы. Исходя из полученных данных и собственной методики, компания снизила сумму возмещения до 231 тыс. рублей.

Внедорожник Land Cruiser 200 после аварии. Представлено Артемом Кукотиным.

Когда Кукотин вместе с Еленой Коломенской (юристом, поддержкой которого заручился автовладелец — Прим. ред.) приехал в страховую, эта цифра уменьшилась больше чем в два раз. Менеджер озвучил сумму возмещения, которую компания готова была выплатить «живыми» деньгами — 108 тыс. рублей.

«Менеджер мне заявил: если не заберу предложенные деньги, то машину отправят в ремонт. Тогда я еще не понимал, что меня ждет, поэтому взял направление в автомастерскую. Три года назад это был некий ИП Филиппов. Там мне сразу же заявили, что денег от страховой на оригинальные запчасти не хватит, поэтому, если за ремонт и возьмутся, то только с условием установки дешевых дубликатов. Согласиться на такие условия я не мог», — рассказал собеседник.

Механик. Ремонт автомобиля. Pixabay.com.

Напомним, начиная с 2017 года, в силу вступила поправка в Закон об ОСАГО, разрешающая компаниям вместо денег, полагающихся автовладельцу после ДТП, отправлять его машину на ремонт в сертифицированный автосервис. Практика закрепилась, и теперь этот способ стал превалирующим в большинстве страховых организаций. Хотя встречаются пострадавшие, которым компенсацию ущерба отдают просто на руки.

«Кустарный» ремонт вместо денег

В автосервис ИП Филиппов Кукотин приехал на пострадавшем Land Cruiser. Но машину отказались там, как принимать, так и подписывать любые документы, юридически фиксирующие этот отказ.

«Сумма в 108 тыс. рублей не покрывала даже комплектующие. В автосервисе мне сказали, что пока я не „утрясу“ все вопросы со страховой по стоимости ремонта, к ним лучше не приезжать. Благодаря юристу, с которым я там был, мне удалось все же добиться „волшебной“ отметки в бумагах о том, что мы все же пытались вручить автомобиль владельцу СТО», — объяснил Кукотин.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

Как отметил мужчина, судя по собственному печальному опыту и отзывам знакомых, в Алтайском крае страховые компании чаще всего заключают договоры с небольшими организациями, а не с крупными автосервисами.

Юрист Елена Коломенская пояснила: из-за коллизии в законодательстве, ремонтные мастерские вправе поставить не оригинальные, а более дешевые, но «сертифицированные» запчасти — те, на которые есть официальные документы. При этом на качество деталей смотрят далеко не всегда.

«Иди и решай»

Отметим, что наш собеседник обратился в «ВСК» 31 декабря 2019 года, однако компания зарегистрировала страховой случай лишь 14 января 2020-го, сославшись на праздничные дни.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Спустя 20 дней Кукотину пришло смс-сообщение о том, что ему выдано направление на ремонт. После этого он получил и сам документ. Практически все графы были пустыми — без списка повреждений, сметы и т. д. В направлении значилась лишь сумма возмещения.

Владелец внедорожника так и не смог отдать машину в ремонт. «Иди и решай проблемы со страховой», — настаивал Филиппов.

«Он мне прямым текстом сказал, что за выделенные на ремонт 108 тыс. рублей сможет поставит только китайские „дубли“. Использовать их для ремонта дорогого автомобиля владелец СТО не хотел. Тут он юлить не стал», — рассказал Кукотин.

Слишком старый для Филиппова

Юрист подчеркнула: в последнее время приходится все чаще сталкиваться с подобной практикой общения страховых компаний со своими клиентами. Особенно, если дело касается дорогостоящих автомобилей.

Механик. Ремонт автомобиля. Pixabay.com.

Елена Коломенская добавила: людям прозрачно намекают, что лучше забрать хоть какие-то деньги, чем ремонтировать авто с использованием дешевых запчастей.

Кстати, перечень СТО, где фигурировал ИП Филиппов, был опубликован на официальном сайте компании «ВСК». Но там было отмечено, что автосервис может ремонтировать автомобили не старше 10 лет. Land Cruiser Кукотина 2008 года выпуска, поэтому формально компания не имела право отправлять транспортное средство к Филиппову. Забегая вперед, скажем, что данный факт так и не был принят во внимание ни в одном из судов в ходе длительных разбирательств.

После того, как юрист Кукотина обратила внимание участников заседания на данный факт, на официальном сайте компании «ВСК» информация об этом исчезла. Но правозащитник успела сделать скриншот страницы и заверить корректировку нотариально. Это тоже не стало серьезным доводом для судей.

Круговое движение

Так ничего и не добившись от страховой, Кукотин отправился в суд. Дело «вынашивалось» около девяти месяцев. За это время прошло восемь заседаний. По словам собеседника, судьи «отпинывали» большую часть представленных доказательств. Решение было принято в пользу «ВСК».

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Сумма, которую компания должна была возместить по страховому полису, суд скорректировал. Она составила 140 тыс. рублей. Но предоставлять ее теперь никто не собирается на вполне законных основаниях. Центральный суд отказал в выплате, сославшись на правовые основания отремонтировать машину.

Повторное рассмотрение тоже ничего не дало. Индустриальный суд решил: в удовлетворении исковых требований Кукотина к «ВСК» «о возложении обязанности по осуществлению страхового возмещения» путем оплаты или восстановительного ремонта отказать.

«Вы неправильно распорядились своим правом на возмещение», — подчеркнул представитель «ВСК» на одном из заседаний.

По мнению представителя «ВСК», их клиент сам отказался от услуги, не взяв деньги и якобы не пригнав автомобиль на СТО.

Внедорожник Land Cruiser 200 после ремонта. Представлено Артемом Кукотиным.

Пока шел судебный спор, владелец внедорожника отремонтировал автомобиль за свой счет, о чем документально уведомил все задействованные стороны. Поэтому сейчас он хочет возместить хотя бы часть потраченной суммы, которая составила более 350 тыс. рублей.

Не удалось привлечь и виновника ДТП напрямую. В этом Кукотину тоже было отказано.

В итоге, клиент «ВСК» оказался в порочном круге. Он готов забрать 140 тыс. рублей, но его упорно отправляют на СТО. В услугах автосервиса мужчина не нуждается, так как отремонтировал машину за свой счет. Но деньги выплачивать «ВСК» не будет, прикрываясь решением суда, где прописано, что компания уже ничего не должна автовладельцу с полисом ОСАГО. И так по кругу…

Город. Круговая дорожная развязка. Pixabay.com.

«Какой-то уроборос (змея, кусающая себя за хвост — Прим.ред.) получается. Мне намекнули, что компания упирается, чтобы не создавать прецедент. Если суд встанет на строну клиента, то это может сулить финансовые потери, ведь люди начнут отсуживать то, что им положено по закону, не давая страховщикам шанса сэкономить», — рассказал Кукотин.

«Иллюзий я не питаю»

Он добавил, что безрезультатно прошел множество инстанций. Например, Центральный банк ответил на обращение автовладельца, что финорганизация, курирующая сферу страхования в России, не вправе обязывать страховую организацию выплачивать возмещение по конкретному договору.

Стоп. unsplash.com

Впереди автовладельца ждут дальнейшие разбирательства.

«Скажу честно: я уже не очень-то надеюсь на разрешение ситуации в свою пользу. Но отношусь к этому с толикой оптимизма. Сейчас мне хочется только одного — помочь другим автовладельцам избежать проблем, с которыми пришлось столкнуться мне», — отметил Кукотин.

Фемида рассудила

Корреспонденты altapress.ru обратились в «ВСК», чтобы выяснить позицию компании в отношении сложившейся ситуации.