Осень в Париже — уникальное время, когда город становится еще более романтичным, чем обычно. Выходные или отпуск в эту пору года позволят по-настоящему насладиться невероятными природными красотами, окружающими пейзажами. Нет ничего прекраснее, чем прогулки по Сене , сопровождающиеся горячим глинтвейном в руках, уютными, мягкими пледами на плечах. Чтобы поездка не была скучной и рутинной, стоит заранее продумать маршрут будущего путешествия.

Места , куда необходимо отправиться

В столице Франции множество мест, куда можно отправиться, чтобы получить истинное наслаждение от путешествия. Составляя маршрут прогулок, важно охватить их все, иначе целостной картинки Парижа не получится.

Парки

Красивейшими парками столичного города считаются Люксембургский сад и Тюильри, Марсово поле, Венсенский и Булонский лес, парк Бельвиль, Диснейленд, аллея La Promenade Plantée.

Памятники архитектуры

Любителям необычной архитектуры явно понравятся прогулки у Триумфальной арки, базилики Сакре-Кер, часовни Сент-Шапель. Можно посетить оперу Гарнье и полюбоваться комплексом зданий Отель-де-Виль. И, конечно, мечта любого туриста — Эйфелева башня.

Необычные места

Что, как не прогулки по городским улочкам, позволит насладиться алтайцам осенним Парижем в полной мере. В прогулочный маршрут обязательно стоит включить такие места, как Латинский, или Студенческий квартал, квартал Маре, кладбище Пер Лашез, площадь Вогезов, Елисейские поля, Монмартр, мост Александра III, квартал Сен-Жермен-де-Пре, башня Монпарнас, квартал Бельвиль.

Музеи

Любителям музейной жизни обязательно необходимо попасть в Париж в октябре. В первую ночь месяца устраивается фестиваль Ночь музеев. В другие дни можно заказать экскурсии в Версале, Лувре, музее Орса и подземные катакомбы.

Места по интересам

Людям, увлекающимся чем-то узконаправленным, точно понравятся в кондитерских, пекарнях и прочих укромных местах Парижа, где можно не только подкрепиться, но и попробовать создать что-то своими руками, увидеть знаменитых деятелей искусства. В таком случае интерес вызовут кондитерская Laduree и пекарня Le Grenier à Pain, бутик Guerlain, блинные в квартале Сен-Жермен и кабаре «Мулен Руж», кафе Angelina, где подается лучший в мире горячий шоколад и ресторан Maxim’s, книжный магазин «Шекспир и компания», джазовый клуб Autor de Midi et Minuit и блошиный рынок Marché aux Puces de St-Ouen, антикварный рынок Brocante des Abbesses, кафе-театр Le Double Fond и скрытый ресторан Derrière.

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