Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Осеннее равноденствие 2019: народные приметы на счастье и благополучие

В 2019 году день осеннего равноденствия — 23 сентября. По поверьям, это — особенная дата, с которой связаны определенные обычаи и приметы. Altapress.ru выбрал самые самые полезные и добрые народные приметы ко дню осеннего равноденствия 2019.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Народные приметы на День осеннего равноденствия 2019

  • Добрая примета — в день равноденствия сходить в гости к родителям, пишет boooh.ru. Дети несли родителям угощения и подарки, отец с матерью накрывали на стол.
  • По поверьям, богатый, хлебосольный стол в день осеннего равноденствия сулит урожайный год.
  • В день осеннего равноденствия считалось полезным для красоты и здоровья умыться проточной водой, сообщает podrobnosti.ua.
  • Испечь 23 сентября круглый пирог с яблоками или капустой — к достатку в доме, уточняет pronedra.ru.
Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Если дубы в день осеннего равноденствия 23 сентября все в желудях, то Рождество будет теплым и снежным.

День осеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце «переходит» из северного полушария в южное, а день и ночь практически равны. Каждый год она меняется на несколько часов из-за несовпадения календарного года и времени движения светила.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость