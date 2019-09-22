Осеннее равноденствие 2019: народные приметы на счастье и благополучие

В 2019 году день осеннего равноденствия — 23 сентября. По поверьям, это — особенная дата, с которой связаны определенные обычаи и приметы. Altapress.ru выбрал самые самые полезные и добрые народные приметы ко дню осеннего равноденствия 2019.

Народные приметы на День осеннего равноденствия 2019

Добрая примета — в день равноденствия сходить в гости к родителям , пишет boooh.ru. Дети несли родителям угощения и подарки , отец с матерью накрывали на стол.

пишет boooh.ru. Дети несли родителям угощения и подарки отец с матерью накрывали на стол. По поверьям , богатый , хлебосольный стол в день осеннего равноденствия сулит урожайный год.

богатый хлебосольный стол в день осеннего равноденствия сулит урожайный год. В день осеннего равноденствия считалось полезным для красоты и здоровья умыться проточной водой , сообщает podrobnosti.ua.

сообщает podrobnosti.ua. Испечь 23 сентября круглый пирог с яблоками или капустой — к достатку в доме , уточняет pronedra.ru.

Осень. Листья СС0

Если дубы в день осеннего равноденствия 23 сентября все в желудях, то Рождество будет теплым и снежным.

День осеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце «переходит» из северного полушария в южное, а день и ночь практически равны. Каждый год она меняется на несколько часов из-за несовпадения календарного года и времени движения светила.