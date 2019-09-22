Осеннее равноденствие 2019: народные приметы на счастье и благополучие

Народные приметы на День осеннего равноденствия 2019
- Добрая примета — в день равноденствия сходить в гости к родителям, пишет boooh.ru. Дети несли родителям угощения и подарки, отец с матерью накрывали на стол.
- По поверьям, богатый, хлебосольный стол в день осеннего равноденствия сулит урожайный год.
- В день осеннего равноденствия считалось полезным для красоты и здоровья умыться проточной водой, сообщает podrobnosti.ua.
- Испечь 23 сентября круглый пирог с яблоками или капустой — к достатку в доме, уточняет pronedra.ru.
Осень. Листья
СС0
Если дубы в день осеннего равноденствия 23 сентября все в желудях, то Рождество будет теплым и снежным.
День осеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце «переходит» из северного полушария в южное, а день и ночь практически равны. Каждый год она меняется на несколько часов из-за несовпадения календарного года и времени движения светила.