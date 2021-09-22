Осеннее равноденствие. По каким приметам 22 сентября славяне предсказывали судьбу

По календарю, 22 сентября — Осеннее равноденствие. Сегодня день и ночь одинаковы по продолжительности. Именно поэтому славяне были настороже и считали дату из двух двоек поистине магической. От нее ждали как чудес, так и разных неприятных неожиданностей. Издревле на Осеннее равноденствие принято гадать, а еще печь сочные капустные пироги.

Как 22 сентября предки пытались стать счастливее?

По поверью, на Осеннее равноденствие (прародители нарекли его Авсенем в честь бога осени) стираются границы между реальным и потусторонним мирами. Чтобы не подвергнуться гневу проснувшихся духов и, наоборот, привлечь удачу, славяне соблюдали множество ритуалов. Например:

Выметали сор из избы , мыли окна и убирали во дворе;

мыли окна и убирали во дворе; Пекли «исцеляющие» капустные пироги;

Еда. Продукты. Выпечка. СС0

Собирали семью за праздничным столом;

Добрым словом вспоминали покойных бабушек и дедушек;

Во время прогулки в лесу сжигали пожелтевшую листву — таков был обряд волхву.

Как на Осеннее Равноденствие славяне исполняли желания?

Осень. Теплая погода. Листья. CC0

Считалось, что для исполнения желаний нужно не только произнести заветные слова, но еще совершить несколько необычных действий:

собрать гроздья упавшей рябины ( и вместе с тем «прокрутить» в голове , представить мечту);

и вместе с тем «прокрутить» в голове представить мечту); очертить рябину на стекле: дабы обратить внимание высших сил на мольбы о скором исполнении желания;

Рябина. Анна Зайкова

вечером зажечь свечу и молча посидеть при ее теплом дрожащем свете , привести мысли в порядок.

Как гадать 22 числа?

Чаще всего предки гадали на будущее — мол, сбудется или нет? Для ведания использовали то, что сейчас у большинства буквально всегда под рукой: воду, землю, соль.

Гадание по воде

Чтобы погадать на воде, надо выключить искусственный свет и зажечь несколько свечей. Далее налейте воды из природного источника в прозрачный стакан. Под стаканом должно лежать зеркало, а в воде щепотка соли. Каждый раз, бросая соль в посуду, приговаривайте: «Вода-вода, скажи, где „нет“, скажи, где „да“. Скажи, где счастье, где беда».

Стакан воды СС0

Главное условие — не взбалтывать жидкость. Считается, что только так в водном отражении можно увидеть ответ на опрос.

Гадание по земле

Для земляного гадания понадобится таз или ведерко с землей (можно взять магазинную или уличную).

Перед обрядом рекомендуется подготовить 3 волнующих вопроса и на 6 небольших бумажках написать «да» и «нет» (по 3 бумажки на каждый вариант). Заготовки следует скомкать и скатать из них маленькие шарики — их нужно положить в землю и тщательно перемешать. Далее произнесите заговор: «Матушка-Земля, на вопросы дай ответы. Хочу знать я все твои секреты».

Земля. Поле. СС0

После поочередно задавайте сами вопросы и открывайте по одной бумажке с ответом.

Народные приметы дня

Если сегодня много паутины , то стоит ждать погожую осень и морозную зиму;

то стоит ждать погожую осень и морозную зиму; Дрова заготовил в эту дату — зимой в доме будет гораздо теплее;

Дрова. СС0