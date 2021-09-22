Осеннее равноденствие. По каким приметам 22 сентября славяне предсказывали судьбу

Как 22 сентября предки пытались стать счастливее?
По поверью, на Осеннее равноденствие (прародители нарекли его Авсенем в честь бога осени) стираются границы между реальным и потусторонним мирами. Чтобы не подвергнуться гневу проснувшихся духов и, наоборот, привлечь удачу, славяне соблюдали множество ритуалов. Например:
- Выметали сор из избы, мыли окна и убирали во дворе;
- Пекли «исцеляющие» капустные пироги;
- Собирали семью за праздничным столом;
- Добрым словом вспоминали покойных бабушек и дедушек;
- Во время прогулки в лесу сжигали пожелтевшую листву — таков был обряд волхву.
Как на Осеннее Равноденствие славяне исполняли желания?
Считалось, что для исполнения желаний нужно не только произнести заветные слова, но еще совершить несколько необычных действий:
- собрать гроздья упавшей рябины (и вместе с тем «прокрутить» в голове, представить мечту);
- очертить рябину на стекле: дабы обратить внимание высших сил на мольбы о скором исполнении желания;
- вечером зажечь свечу и молча посидеть при ее теплом дрожащем свете, привести мысли в порядок.
Как гадать 22 числа?
Чаще всего предки гадали на будущее — мол, сбудется или нет? Для ведания использовали то, что сейчас у большинства буквально всегда под рукой: воду, землю, соль.
Гадание по воде
Чтобы погадать на воде, надо выключить искусственный свет и зажечь несколько свечей. Далее налейте воды из природного источника в прозрачный стакан. Под стаканом должно лежать зеркало, а в воде щепотка соли. Каждый раз, бросая соль в посуду, приговаривайте: «Вода-вода, скажи, где „нет“, скажи, где „да“. Скажи, где счастье, где беда».
Главное условие — не взбалтывать жидкость. Считается, что только так в водном отражении можно увидеть ответ на опрос.
Гадание по земле
Для земляного гадания понадобится таз или ведерко с землей (можно взять магазинную или уличную).
Перед обрядом рекомендуется подготовить 3 волнующих вопроса и на 6 небольших бумажках написать «да» и «нет» (по 3 бумажки на каждый вариант). Заготовки следует скомкать и скатать из них маленькие шарики — их нужно положить в землю и тщательно перемешать. Далее произнесите заговор: «Матушка-Земля, на вопросы дай ответы. Хочу знать я все твои секреты».
После поочередно задавайте сами вопросы и открывайте по одной бумажке с ответом.
Народные приметы дня
- Если сегодня много паутины, то стоит ждать погожую осень и морозную зиму;
- Дрова заготовил в эту дату — зимой в доме будет гораздо теплее;
- Снег, который выпал сегодня, предвещает плохой урожай в следующем году;
- Если не все иглы еще осыпались с лиственницы, то в зимой стоит ожидать много снега, но он будет очень быстро таять.