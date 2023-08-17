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Жизнь

Осенние холода придут в Алтайский край. Погода 17 августа

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют приход осенних холодов 17 августа. О погоде в регионе - в материале altapress.ru.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +8...+13 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Утром ожидается туман. Днем температура поднимется до +18...+23 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные дожди, грозы.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в городе температура составит +10...+12 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем потеплеет до +18...+21 градуса. Временами возможен дождь, также ожидается гроза. Ветер западный. 6-11 м/с.

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