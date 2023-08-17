Осенние холода придут в Алтайский край. Погода 17 августа

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +8...+13 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Утром ожидается туман. Днем температура поднимется до +18...+23 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные дожди, грозы.
Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в городе температура составит +10...+12 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.
Днем потеплеет до +18...+21 градуса. Временами возможен дождь, также ожидается гроза. Ветер западный. 6-11 м/с.