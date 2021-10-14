14 октября 2°C
﻿
Жизнь

Осенние Кузьминки. Почему 14 октября нужно дарить друзьям живых кур

14 октября православные вспоминают святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, а также их матерь преподобную Феодотию. Рассказываем, почему упитанные домашние птицы сегодня в почете.

Курица.
Курица.
CC0

Что принято делать на Осенние Кузьминки?

Предки 14 числа обязательно прикармливали дворового — духа, который следит за домашним скотом. Если же дворовой был злым и обижал животных, славяне проводили необычный обряд: садились верхом на лошадь, которую обижала сущность, и катались на ней по двору. При этом приговаривали: «Батюшка дворовой, не разори двор и не погуби животину!»

По поверью, в праздник нужно обмакивать веник в деготь и окроплять целебной жидкостью лысину. Считается, что так недуги покинут организм, а несчастья — дом.

Чтобы укрепить здоровье, 14 октября ели каши из зерна нового урожая. Кроме того, на праздничный стол ставили яйца, картошку, молоко.

Обычно в эту дату на кухне хозяйничали девушки на выданье. Чтобы оградить себя от бесплодия, они варили яйца вкрутую.

Главная традиция Кузьминок — дарить друзьям живых откормленных кур. Они, были уверены прародители, сегодня священны и могут защитить дорогого вам человека от гневных нападок.

Яйца. Продукты.
Яйца. Продукты.
СС0

Приметы дня

  • Кузьминки — встреча зимы;
  • Если днем погода теплая, то зима будет мягкой;
  • Пошел снег — весной реки сильно разольются;
  • Деревья еще не сбросили листву — зима окажется лютой, а урожай в следующем году будет плохим.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость