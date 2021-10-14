Осенние Кузьминки. Почему 14 октября нужно дарить друзьям живых кур

14 октября православные вспоминают святых бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Азийских, а также их матерь преподобную Феодотию. Рассказываем, почему упитанные домашние птицы сегодня в почете.

Что принято делать на Осенние Кузьминки?

Предки 14 числа обязательно прикармливали дворового — духа, который следит за домашним скотом. Если же дворовой был злым и обижал животных, славяне проводили необычный обряд: садились верхом на лошадь, которую обижала сущность, и катались на ней по двору. При этом приговаривали: «Батюшка дворовой, не разори двор и не погуби животину!»

По поверью, в праздник нужно обмакивать веник в деготь и окроплять целебной жидкостью лысину. Считается, что так недуги покинут организм, а несчастья — дом.

Чтобы укрепить здоровье, 14 октября ели каши из зерна нового урожая. Кроме того, на праздничный стол ставили яйца, картошку, молоко.

Обычно в эту дату на кухне хозяйничали девушки на выданье. Чтобы оградить себя от бесплодия, они варили яйца вкрутую.

Главная традиция Кузьминок — дарить друзьям живых откормленных кур. Они, были уверены прародители, сегодня священны и могут защитить дорогого вам человека от гневных нападок.

Яйца. Продукты. СС0

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