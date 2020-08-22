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Жизнь

Осетинский чемпион мира по вольной борьбе взашей выгнал свою невесту со свадьбы из-за секс-видео

Грандиозным скандалом закончилась во Владикавказе свадьба двукратного чемпиона мира по вольной борьбе, неоднократного победителя множества других престижных состязаний Заурбека Сидакова. Он с позором выгнал свою невесту в разгар торжества, пишет НТВ.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Сидаков должен был представлять Россию на Олимпиаде в Токио. Однако игры были перенесены из пандемии. Воспользовавшись паузой в спортивной жизни, Сидаков решил жениться.

На свадьбе присутствовали около 500 друзей и родственников, включая борцов из Чечни и Дагестана. Молодоженов поздравили спортивные федерации.

Во время банкета на второй день свадьбы на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты, пишет Рамблер.

«Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю. Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: „За что?“», — рассказал один из гостей, ставший очевидцем скандала.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Автор злополучной рассылки утверждал, что в прошлом девушка работала в эскорте. Как выяснилось позже, разоблачение устроил бывший возлюбленный невесты, который решил отомстить ей.

Жениха со свадьбы увезли родственники, а невеста удалила свои страницы из соцсетей и тоже уехала. Заурбек Сидаков инцидент никак не прокомментировал.

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