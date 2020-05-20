Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Оскандалившаяся телеведущая отдала статуэтку «Женщина года» девушке, которой муж отрубил руки

Телеведущая Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко.
www.instagram.com/reginatodorenko

«Помните, я отправляла свою книгу „Счастлива без рук“ Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее», — написала Грачева в Instagram.

Девушка попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев в сторону Тодоренко, перечислив инициативы телеведущей в поддержку жертв домашнего насилия, пишет znak.com.

Трагедия

Трагедия с Грачевой произошла в декабре 2017 года в Подмосковье. Ее муж отвез Маргариту в лес, заподозрив ее в измене. Он сломал ей пальцы на руках, а потом отрубил кисти топором.

Сразу после этого отвез жену в больницу, где ей сделали срочную операцию. Одну кисть удалось спасти. Позже Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию в размере двух млн рублей.

Насилие.
Насилие.
CCO

Скандал

23 апреля Тодоренко осудила жертв домашнего насилия в интервью.

«Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берет камеру и говорит: „Боже, мой муж меня бьет…“ А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила телеведущая.

После этого на Тодоренко комментаторы обрушились в соцсетях, а журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года». PepsiCo отказалась от рекламы с Региной Тодоренко.

Телеведущая дважды извинилась за свое высказывание, выпустила документальный фильм о домашнем насилии «А что я сделала, чтобы помочь?» и пожертвовала центру пострадавших от насилия «Насилию.нет» 2 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость