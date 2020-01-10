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10 января
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Жизнь

Оскандалившаяся звезда ситкома на ТНТ созналась в хранении наркотиков

Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», призналась в хранении наркотиков, попросила прекратить уголовное преследование и назначить ей штраф.

Наркотики.
Наркотики.
22.rosgvard.ru

Актриса попросила о штрафе еще во время следствия, и с ее ходатайством согласились.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Бочкарева ранее не была судима, признает свою вину и характеризуется положительно. К тому же совершенное ею преступление относится к категории небольшой тяжести.

В конце сентября в Сети появилось видео, на котором видно как актрису задерживают с кокаином. Она сообщила правоохранителям, что спрятала наркотики в нижнем белье — трусах. Сверток достала сама и вручила стражам порядка. Вес порошка составил 0,69 грамма.

Чуть позже Бочкарева опубликовала обращение, где призывала не верить новости о ее задержании.

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