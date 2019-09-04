Оскорбления, обнаженка и консервы: 5 самых громких скандалов с игроками «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года на телеэкраны впервые вышла передача «Что? Где? Когда?» С тех пор «ЧГК» уже несколько десятилетий остается одной из главных интеллектуальных телепрограмм. Однако и ее не обошли несколько громких скандалов. Рассказываем, какие.

Скриншот с канала "Первый канал" в youtube.com

"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"

Друзь против Аскерова

Между Ровшаном Аскеровым и Александром Друзем произошел конфликт из-за спорного ответа, пишет Ruposters Life. Команда Аскерова неточно ответила на вопрос, и некоторые знатоки посчитали, что очко им засчитали нечестно.

Тогда Александр Друзь заявил, что Аскеров «потерял репутацию на глазах у миллионов зрителей». На это его оппонент выдал тираду, в которой прозвучало «Друзь может идти нафиг!».

Господа и «госпожа»

Алена Повышева, капитан одной из команд знатоков, привлекла внимание зрителей необычным украшением, пишет «Комсомольская правда». Она появилась на игре в кожаном ошейнике, который напомнил кляп-кольцо для сексуальных БДСМ-игр.

«Драгоценные» консервы

В 1970-х годах будущий ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов вел передачу «Аукцион». Там рекламировали советские товары.

Один из выпусков был посвящен рыбным продуктам. В нем министр рыбной промышленности лично закатал в консервную банку с крабами янтарное ожерелье. Чиновник пообещал, что завтра же эта банка появится на одном из прилавков. На следующее утро покупатели «смели» все крабовые консервы.

В результате программу закрыли, а Ворошилова уволили.

Конфуз во время музыкальной паузы

У певицы Ани Лорак во время выступления перед знатоками произошел неловкий инцидент: ее грудь выскочила из платья.

Александр Друзь захотел «стать миллионером»

В феврале 2019 Первый канал и производители программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» решили отстранить на неопределенный срок главреда шоу Илью Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах в связи с заявлениями о подкупе.

Бер на своей странице в LiveJournal заявил, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша — 3 млн рублей — поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем.

Знаток опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.