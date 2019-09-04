Оскорбления, обнаженка и консервы: 5 самых громких скандалов с игроками «Что? Где? Когда?»

Друзь против Аскерова
Между Ровшаном Аскеровым и Александром Друзем произошел конфликт из-за спорного ответа, пишет Ruposters Life. Команда Аскерова неточно ответила на вопрос, и некоторые знатоки посчитали, что очко им засчитали нечестно.
Тогда Александр Друзь заявил, что Аскеров «потерял репутацию на глазах у миллионов зрителей». На это его оппонент выдал тираду, в которой прозвучало «Друзь может идти нафиг!».
Господа и «госпожа»
Алена Повышева, капитан одной из команд знатоков, привлекла внимание зрителей необычным украшением, пишет «Комсомольская правда». Она появилась на игре в кожаном ошейнике, который напомнил кляп-кольцо для сексуальных БДСМ-игр.
«Драгоценные» консервы
В 1970-х годах будущий ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов вел передачу «Аукцион». Там рекламировали советские товары.
Один из выпусков был посвящен рыбным продуктам. В нем министр рыбной промышленности лично закатал в консервную банку с крабами янтарное ожерелье. Чиновник пообещал, что завтра же эта банка появится на одном из прилавков. На следующее утро покупатели «смели» все крабовые консервы.
В результате программу закрыли, а Ворошилова уволили.
Конфуз во время музыкальной паузы
У певицы Ани Лорак во время выступления перед знатоками произошел неловкий инцидент: ее грудь выскочила из платья.
Александр Друзь захотел «стать миллионером»
В феврале 2019 Первый канал и производители программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» решили отстранить на неопределенный срок главреда шоу Илью Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах в связи с заявлениями о подкупе.
Бер на своей странице в LiveJournal заявил, что Друзь предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша — 3 млн рублей — поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем.
Знаток опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.