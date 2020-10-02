Бывают такие истории, которые нельзя рассказать коротко. Ведь череда взаимосвязанных событий влияет на человека и на его судьбу. Так случилось с нашей героиней Еленой.

Жители Барнаула могут помнить страшную аварию в 2011 году. Тогда городской автобус столкнулся с легковой машиной. Именно на этом автобусе работала кондуктором Елена. Она получила серьезные травмы. Врачи поставили ей диагноз непроходимость маточных труб. Два раза в год она проходила стационарное лечение, ведь кровь регулярно заполняла живот, и он начинал расти. Лечащий врач уверенно заявлял, что сопутствующим диагнозом стало стопроцентное бесплодие.

Стабилизировав состояние после аварии, она вновь вернулась работать в автобусное депо. Ведь она воспитывает двух девочек одна, с мужем давно развелась. Она пыталась построить новые отношения. Прожила с мужчиной около двух лет, но он начал пить, поэтому она выгнала его сразу.

В один из дней женщина вновь почувствовала себя плохо, да и живот начал расти.

«Пора ложится на лечение, и откачивать кровь», — подумала она. Врач предложил подождать пару месяцев и понаблюдать состояние. Так и поступила наша героиня. Но придя в конце августа на прием, она узнала, что причиной ее вздутия живота была беременность, причем срок уже 13,5 недель.

«Конечно, мной овладел страх и ужас. Ведь мне 40 лет. Я не понимала, как мне платить за квартиру и поднимать троих детей», — рассказывает наша героиня.

Пять дней она хранила молчание и никому не говорила о случившемся. Но после решилась поделиться со своей семьей. Старшая дочь с уверенностью в голосе сказала, что общими силами справимся с новыми испытаниями и воспитаем ребенка. Пусть отец отказался помогать, но она решила, что поддержит свою семью. Так старшая дочь пошла на подработку. Ночью она мыла автобусы, а днем училась в университете. Ведь у нее последний курс и она идет на красный диплом, поэтому бросать учебы нельзя.

Казалось бы, что эти страшные времена смятений и ночной работы позади. Самой младшенькой уже семь лет, старшая дочь живет в другом городе. Средней дочери Елена помогает с внуком.

Фото Елены Зайцевой

Но в один из дней Елена почувствовала острую боль в глазах, настолько сильную, что не смогла даже поднять веки. Скорая приехала быстро.

«Лишь бы не ослепнуть, хоть бы еще разок увидеть своих детей и внуков», — думала про себя женщина.

Воспаление роговицы глаза — диагностировали врачи. Елена успешно прошла лечение, только сейчас ей нельзя работать.

«Если вы не хотите потерять зрение, то на два месяца вам категорически противопоказано любое напряжение», — заявили врачи.

Женщина вновь ощутило то самое чувство беспомощности и страха. Ведь впереди холодная сибирская зима, и ее семья замерзнет без покупки угля. Сейчас женщина фактически живет на детскую выплату в 5 тысяч рублей. Благо есть свой огород и несколько куриц, которые могу снести пару яиц в день. Только на такой маленьких доход не совершить разово большую покупку.

«Хорошо, что я успела летом купить дров, но они без угля тепла в доме не будет. Так и замерзнуть ночью можно», — рассказывает женщина.

Мы не понимаем, как быть в такой ситуации женщине. Помочь ее уже никто не может. Никто не знал, что случится такая беда, поэтому никто не был к этому готов.

Фото Елены Зайцевой

Мы понимаем, что трудности в жизни семьи временные, как только закончится восстановительный период, она вновь пойдет работать. Но пока она окончательно не потеряла свое здоровье и здоровье своих детей ей нужна поддержка. Чтобы закупить необходимое количество угля на всю зиму необходимо 15 840 рублей. У женщины нет таких денег, а копить с пять тысяч просто невозможно.

Мы решили помочь ей, ведь только так можно обеспечить безопасность и тепло для дочери и внуков.