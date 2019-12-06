Основатель «СиСорт» в третий раз проведет в Барнауле «Деловой Новый год»

14 декабря в Барнауле в третий раз пройдет «Деловой Новый год» . Это инициатива барнаульского предпринимателя, основателя компании «СиСорт» Максима Савинкова . «Деловой Новый год» призван собрать и объединить бизнесменов и управленцев города.

Сначала они вместе примут участие в тренинге и менторской сессии, а после неформально пообщаются на фуршете. В третий раз Савинков привозит в Барнаул тренеров Московской школы управления «Сколково», выпускником которой является. На этот раз на «Деловом Новом годе» выступит бизнес-эксперт по управлению людьми Елена Витчак. Собранные в ходе мероприятия деньги, как и в предыдущие годы, передадут на благотворительность.

— Сейчас в стране обостряется борьба за главный ресурс — за талантливые кадры, — говорит Максим Савинков, — деньги и время, конечно, тоже важны, но их можно найти, а талантов как было полтора процента, так больше не становится. Поэтому 14 декабря мы будем говорить про команду, про то, что сделать, чтобы таланты приходили в компанию и раскрывались, по максимуму реализовывались в ней.

Основатель компании «СиСорт» Максим Савинков. Фото предоставлено организатором

По итогам прошлого мероприятия Максим Савинков решил поддержать талантливых школьников — на собранные деньги приобрели компьютеры юным математикам. В этом году предприниматель планирует поступить так же. Тему благотворительности подняли еще в 2017 году: по итогам первого «Делового Нового года» собранные деньги передали семье больного ДЦП юного барнаульца.

В этом году первую и вторую часть мероприятия проведет спикер «Сколково» Елена Витчак. Речь пойдет о корпоративной культуре, которая подходит конкретному бизнесу, как она работает на привлечение нужных и ценных людей в компанию. Второй блок посвятят внутренней и внешней экосистеме бизнеса: какие факторы работают на предприятие, а какие — против. Какие механизмы поддерживают компанию и ее работников.

«Деловой Новый год» в Барнауле. Фото предоставлено организатором

В этом году впервые на «Деловом Новом годе» пройдет менторская сессия от Елены Витчак и ведущих бизнесменов Алтайского края. Менторами выступят пять экспертов, которым участники смогут задать важные вопросы и получить честные ответы. Среди спикеров — Максим Савинков, основатель компании ZIAS Константин Денисенко, представитель миэкономразвития Алтайского края Никита Неупокоев.

— Приглашаю на «Деловой Новый год» предпринимателей, управленцев, HR-директоров, выпускников президентской и губернаторской программ! Предлагаю познакомиться, вместе наметить планы на 2020 год и встретить праздник в кругу активных и интересных людей! — говорит Максим Савинков.

«Деловой Новый год» в Барнауле. Фото предоставлено организатором

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«Деловой Новый год» пройдетв Барнауле на площадке центра «Мой бизнес» на. Регистрация на сайте http://dng.csort.ru . Количество мест ограничено.

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