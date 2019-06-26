Основатели известного агентства Punk You Brands начали делить бизнес

Сооснователь и продюсер барнаульского брендингового агентства Punk You Brands Данил Снитко на своей странице в Facebook заявил, что разрывает «всяческие отношения» с партнером по компании Ильдаром Шале и его супругой Ириной. Причины, по его словам, «прозаичные — деньги и нарушения договоренностей».

Других подробностей случившегося конфликта Данил Снитко не рассказал, сославшись на то, что, может быть, сделает это позже.

По словам Снитко, предстоит еще много «формальностей по официальному «разводу», но вся команда барнаульского офиса остается работать с ним.

Данил Снитко,

сооснователь креативного агентства Punk You Brands:

— Все будет решаться планомерно и по возможности, надеюсь, не болезненно. Вся команда нашего головного офиса в Барнауле поддерживает меня, и будет работать вместе со мной, независимо от того, в каком статусе я буду находиться после урегулирования отношений с партнером.

Данил Снитко заверил, что работа над клиентскими проектами не остановится. Кому достанется раскрученный бренд агентства, пока не известно.

Altapress.ru обратился за комментариями к Ильдару Шале. Он сказал, что «у него нет времени об этом говорить» и посоветовал «обратиться к тому, кто тратит время на сплетни».

Напомним, в сентябре 2015 года Ильдар Шале уже уходил из Punk You Brands. Он сообщил об этом в Facebook.

«Я ушел из Punk You. Огромная просьба — не спрашивать у меня о причинах ухода, я не хочу их комментировать, — писал он. — Татуировка Punk You навсегда останется на моей руке и в моем сердце, а я же пойду дальше Я ухожу в новое время, с новыми людьми, в новые проекты».

Шале открыл компанию Shale & Shale Advance Co, которая как и Punk You Brands, занималась брендингом. Но в мае 2016 года он снова вернулся «к панкам» на должность креативного директора.

Тогда Ильдар Шале заявил, что «не время распиливать рынок» и развивать две компании с одним функционалом. Все клиенты Shale & Shale Advance Co перешли в Punk You Brands.

Что известно о Punk You Brands

Агентство Punk You Brands Данил Снитко и Ильдар Шале основали в 2009 году. Оно стало известно на всю Россию и работает с заказчиками из разных регионов.

Имеет офисы в Новосибирске и Барнауле, а также представительства в Нью-Йорке и Москве. С 2010 года — учредитель Международного фестиваля рекламных и дизайн-концепций Fakestival. В 2013 и 2015 годах ряд проектов были отмечены изданием Forbes Russia. Агентство имеет награды отраслевых фестивалей международного и национального масштаба.