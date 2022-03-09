Основателю компании «Ренессанс Косметик» Виктору Косихину исполняется 71 год

9 марта день рождения отмечает учредитель компании «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин. Ему исполняется 71 год.

В 1999 году Виктор Павлович открыл собственный завод по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». Предприятие добилось немалых успехов и теперь является одной из крупнейших компаний по производству бытовой химии и косметики за Уралом.

Продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий кузбассовец.

В 2020 году Виктор Косихин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Редакция altapress.ru искренне поздравляет Виктора Павловича с днем рождения! Желаем здоровья, энергии, счастья в быту и на работе!

Направить свои поздравления можно в Instagram компании.