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Жизнь

Основателю компании «Ренессанс Косметик» Виктору Косихину исполняется 71 год

9 марта день рождения отмечает учредитель компании «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин. Ему исполняется 71 год.

Виктор Павлович Косихин.
Виктор Павлович Косихин.
Архив компании «Ренессанс Косметик».

В 1999 году Виктор Павлович открыл собственный завод по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». Предприятие добилось немалых успехов и теперь является одной из крупнейших компаний по производству бытовой химии и косметики за Уралом.

Продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий кузбассовец.

В 2020 году Виктор Косихин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Редакция altapress.ru искренне поздравляет Виктора Павловича с днем рождения! Желаем здоровья, энергии, счастья в быту и на работе!

Направить свои поздравления можно в Instagram компании.

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