Основателю компании «Ренессанс Косметик» Виктору Косихину исполняется 71 год

В 1999 году Виктор Павлович открыл собственный завод по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». Предприятие добилось немалых успехов и теперь является одной из крупнейших компаний по производству бытовой химии и косметики за Уралом.
Продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий кузбассовец.
В 2020 году Виктор Косихин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Редакция altapress.ru искренне поздравляет Виктора Павловича с днем рождения! Желаем здоровья, энергии, счастья в быту и на работе!
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