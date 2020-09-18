Учредитель компании «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «О награждении государственными наградами» № 557 от 14 сентября 2020 года за многолетний добросовестный труд, успехи в трудовой деятельности, большой вклад в развитие промышленности нашего региона и высокий профессионализм учредитель ООО «Ренессанс Косметик» Виктор Павлович Косихин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После окончания технического университета Виктор Павлович работал в тресте «Барнаулжилстрой», где прошел путь от мастера до начальника управления. Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, стал самым молодым вице-мэром города, заняв эту должность в 31 год. На протяжении почти 10 лет курировал вопросы строительства Барнаула, занимался проблемами эксплуатации и развития коммунального хозяйства. Был одним из первых предпринимателей постперестроечной России. В 1992 году создал первую в Алтайском крае фирму «Реноме», которая специализировалась на оптовой-розничной продаже парфюмерии и косметики, открыл сеть знаменитых магазинов «Реноме».

Спустя семь лет, в 1999 году, Виктор Павлович открыл собственный завод по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». За 21 год предприятие добилось немалых успехов: стало победителем регионального этапа конкурса ТПП РФ на соискание национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции», став победителем конкурса «Лучший экспортер Алтайского края — 2019» и войдя в список «Топ-25 парфюмерно-косметических компаний Российской Федерации». Также компания является поставщиком товаров бытовой химии и косметики во все субъекты России и десять стран мира, входит в перечень ведущих производственных компаний РФ.

За многолетний труд В. П. Косихин отмечен многими наградами г. Барнаула и Алтайского края. Полученная награда — справедливая оценка многолетней плодотворной работы. Искренне поздравляем и гордимся признанием заслуг на самом высшем уровне.