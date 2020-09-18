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Учредитель компании «Ренессанс Косметик» Виктор Косихин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «О награждении государственными наградами» № 557 от 14 сентября 2020 года за многолетний добросовестный труд, успехи в трудовой деятельности, большой вклад в развитие промышленности нашего региона и высокий профессионализм учредитель ООО «Ренессанс Косметик» Виктор Павлович Косихин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Павлович Косихин.
Виктор Павлович Косихин.
Архив компании «Ренессанс Косметик».

После окончания технического университета Виктор Павлович работал в тресте «Барнаулжилстрой», где прошел путь от мастера до начальника управления. Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, стал самым молодым вице-мэром города, заняв эту должность в 31 год. На протяжении почти 10 лет курировал вопросы строительства Барнаула, занимался проблемами эксплуатации и развития коммунального хозяйства. Был одним из первых предпринимателей постперестроечной России. В 1992 году создал первую в Алтайском крае фирму «Реноме», которая специализировалась на оптовой-розничной продаже парфюмерии и косметики, открыл сеть знаменитых магазинов «Реноме».

Спустя семь лет, в 1999 году, Виктор Павлович открыл собственный завод по производству бытовой химии и косметики «Ренессанс Косметик». За 21 год предприятие добилось немалых успехов: стало победителем регионального этапа конкурса ТПП РФ на соискание национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции», став победителем конкурса «Лучший экспортер Алтайского края — 2019» и войдя в список «Топ-25 парфюмерно-косметических компаний Российской Федерации». Также компания является поставщиком товаров бытовой химии и косметики во все субъекты России и десять стран мира, входит в перечень ведущих производственных компаний РФ.

За многолетний труд В. П. Косихин отмечен многими наградами г. Барнаула и Алтайского края. Полученная награда — справедливая оценка многолетней плодотворной работы. Искренне поздравляем и гордимся признанием заслуг на самом высшем уровне.

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