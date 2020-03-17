Основные меры предосторожности от коронавирусной инфекции

Следите за информацией
Первая и главная рекомендация, как ни странно, связана с тем, что надо быть постоянно в курсе происходящих событий. Поэтому следите за новейшей информацией о вспышке COVID-19 на сайте ВОЗ, а также на сайтах Минздрава РФ и Роспотребнадзора. О новостях про коронавирусе в Алтайском крае следите на нашем сайте.
Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мыло убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя и чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Обращайтесь за медицинской помощью
Если вы посещали страны, где регистрируется Covid-19, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки за рубеж наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.
Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медпомощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.
Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть коронавирус.
Выполняйте рекомендации медицинских специалистов
Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных организаций здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих от COVID-19.
Не занимайтесь самолечением. У врачей имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости COVID-19 в вашем регионе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего региона.
Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно посещал районы распространения COVID-19
- Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк. Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.
- Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми. Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.