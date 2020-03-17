Основные меры предосторожности от коронавирусной инфекции

Следите за информацией

Первая и главная рекомендация, как ни странно, связана с тем, что надо быть постоянно в курсе происходящих событий. Поэтому следите за новейшей информацией о вспышке COVID-19 на сайте ВОЗ, а также на сайтах Минздрава РФ и Роспотребнадзора. О новостях про коронавирусе в Алтайском крае следите на нашем сайте.

Регулярно мойте руки

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мыло убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Кашляя и чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности , не трогайте руками глаза , нос и рот

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали страны, где регистрируется Covid-19, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки за рубеж наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медпомощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием.

Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть коронавирус.

Выполняйте рекомендации медицинских специалистов

Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных организаций здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих от COVID-19.

Не занимайтесь самолечением. У врачей имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости COVID-19 в вашем регионе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего региона.

Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно посещал районы распространения COVID-19

Если вы почувствовали себя плохо , оставайтесь дома до выздоровления , даже если у вас легкие симптомы заболевания , например , головная боль или небольшой насморк. Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения , вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.