Особенности ремонта Айфонов

Когда возникает необходимость ремонта iPhone
Потребность в ремонте Айфона может появиться в самый неподходящий момент. Всякие неприятности с мобильными устройствами случаются сплошь и рядом по такой простой причине, как очень скользкий и тонкий корпус. Он не обладает необходимым бендгейтом, то есть, достаточной жесткостью. iPhone трудно удержать в руке.
В зависимости от силы удара о твердую поверхность при падении, у iPhone могут отказать жизненно важные узлы, пострадать дисплей и сам корпус. Они являются наиболее уязвимыми и занимают первое место среди возможных поломок. Особенно часто подобное явление встречается в моделях последних лет выпуска с большой площадью экрана. А замену поврежденной матрицы и устранение других сложных неполадок дешевым удовольствием не назовешь.
Как реанимировать Айфон
Как показывает сервисная практика, основная причина срочного ремонта iPhone кроется в самом владельце, вернее, в его небрежном отношении к гаджету. Банальная покупка чехла или наклейка защитного стекла на дисплей могли бы предупредить появление многих бед. Разбитое стекло со сколами и трещинами чаще всего становится фактором вывода деликатного устройства из строя. Все племя iPhone страдает от уменьшения длительности автономной работы, самовыключения и вздутия «живота» батареи.
Самыми востребованными видами ремонтных манипуляций являются:
- Замена стекла.
- Замена сенсорной панели.
- Замена системной платы.
- Замена аккумуляторной батареи.
- Замена разъема для зарядки.
- Замена wi-fi-модуля.
- Переустановка программного обеспечения.
Нередко диагностика и ремонт Айфона требуются при попадании воды и других жидкостей внутрь устройства. В зоне риска постоянно находится и выступающая над поверхностью корпуса камера.
Что должно насторожить
Поводами для безотлагательного обращения в сервисный центр служат следующие нарушения:
- расшатанность физических кнопок и модуля для зарядки;
- внезапное самопроизвольное отключение, изменение корректности работы iPhone;
- слишком быстрая потеря заряда батареи;
- появление вздутия экрана или задней крышки.
Высокотехнологичный девайс не то устройство, неисправности которого можно устранять своими руками. Доверять обслуживание и ремонт iPhone мастерам-самоучкам тоже не стоит. Дилетантские действия ему могут только навредить. В конструкции дорогостоящего Айфона все продумано до мелочей. Даже менять аккумулятор должен опытный квалифицированный специалист. Батарею нельзя просто так взять и вытащить, а взамен поставить новую.
Доверяя профессионалам, вы сможете продлить жизнь любимому другу, узнать целесообразно ли его ремонтировать или лучше купить другой гаджет.