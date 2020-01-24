Особенности ремонта Айфонов

Появление первого iPhone произвело настоящий фурор в области смартфоностроения. Он был невероятно красив, элегантен и функционален. Тогда и мысли о том, что неизбежность ремонта Айфона окажется не за горами, никто не допускал. С тех пор прошло почти 13 лет. За это время было создано немало разных моделей. Каждая последующая превосходила предыдущую мощностью процессора, респектабельностью внешнего вида, объемом памяти и потенциалом операционной системы. Поэтому продажи в первые дни после презентаций неизменно били рекорды. До сегодняшнего дня десятки миллионов экземпляров расходятся практически мгновенно. Желающих приобрести привлекательную новинку с большим чувствительным дисплеем и закругленными углами меньше не становится. Но как показывает жизнь, с Айфонами разных поколений не так все гладко.

Когда возникает необходимость ремонта iPhone

Потребность в ремонте Айфона может появиться в самый неподходящий момент. Всякие неприятности с мобильными устройствами случаются сплошь и рядом по такой простой причине, как очень скользкий и тонкий корпус. Он не обладает необходимым бендгейтом, то есть, достаточной жесткостью. iPhone трудно удержать в руке.

В зависимости от силы удара о твердую поверхность при падении, у iPhone могут отказать жизненно важные узлы, пострадать дисплей и сам корпус. Они являются наиболее уязвимыми и занимают первое место среди возможных поломок. Особенно часто подобное явление встречается в моделях последних лет выпуска с большой площадью экрана. А замену поврежденной матрицы и устранение других сложных неполадок дешевым удовольствием не назовешь.

Как реанимировать Айфон

Как показывает сервисная практика, основная причина срочного ремонта iPhone кроется в самом владельце, вернее, в его небрежном отношении к гаджету. Банальная покупка чехла или наклейка защитного стекла на дисплей могли бы предупредить появление многих бед. Разбитое стекло со сколами и трещинами чаще всего становится фактором вывода деликатного устройства из строя. Все племя iPhone страдает от уменьшения длительности автономной работы, самовыключения и вздутия «живота» батареи.

Самыми востребованными видами ремонтных манипуляций являются:

Замена стекла.

Замена сенсорной панели.

Замена системной платы.

Замена аккумуляторной батареи.

Замена разъема для зарядки.

Замена wi-fi-модуля.

Переустановка программного обеспечения.

Нередко диагностика и ремонт Айфона требуются при попадании воды и других жидкостей внутрь устройства. В зоне риска постоянно находится и выступающая над поверхностью корпуса камера.

Что должно насторожить

Поводами для безотлагательного обращения в сервисный центр служат следующие нарушения:

расшатанность физических кнопок и модуля для зарядки;

внезапное самопроизвольное отключение , изменение корректности работы iPhone;

изменение корректности работы iPhone; слишком быстрая потеря заряда батареи;

появление вздутия экрана или задней крышки.

Высокотехнологичный девайс не то устройство, неисправности которого можно устранять своими руками. Доверять обслуживание и ремонт iPhone мастерам-самоучкам тоже не стоит. Дилетантские действия ему могут только навредить. В конструкции дорогостоящего Айфона все продумано до мелочей. Даже менять аккумулятор должен опытный квалифицированный специалист. Батарею нельзя просто так взять и вытащить, а взамен поставить новую.

Доверяя профессионалам, вы сможете продлить жизнь любимому другу, узнать целесообразно ли его ремонтировать или лучше купить другой гаджет.