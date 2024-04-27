Особый противопожарный режим введен в Алтайском крае

В соответствии с Постановлением правительства Алтайского края на территории региона с 27 апреля текущего года установлен особый противопожарный режим.

В период действия особого противопожарного режима запрещено:

использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов на всех категориях земель, а также при организации массовых мероприятий;

сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог;

приготовление пищи на открытом огне (кострах) и иных приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений, садоводческих или огороднических товариществ (за исключением мангалов, а также приспособлений, находящихся на территориях и эксплуатируемых организациями общественного питания;

посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, осуществления работ по предупреждению и тушению природных пожаров, осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, связанных с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, занятиями физической культурой и спортом, при условии соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

проведение огневых и других пожароопасных работ вне производственных помещений;

размещение палаточных лагерей на землях сельхозназначения, землях запаса, а также прилегающих к ним землях;

эксплуатацию агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с неисправной выхлопной системой, что может привести к возгоранию сухой травянистой растительности в местах возможного возникновения ландшафтного (природного) пожара.

Пожар. Открытые источники в Интернете (СС0)

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тыс. рублей; на юридических лиц - от 600 тыс. до одного млн рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. О возгораниях в лесу жители региона могут сообщить по телефонам:

01 - единая служба спасения (с мобильного - 101, 112);

8 (3852) 63-66-40 - региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;

8-800-100-94-00 - прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

Справка

Особый противопожарный режим - временное и дополнительное требование пожарной безопасности.

Основной целью введения особого режима является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров. В случае вынужденного нахождения в лесу категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Бесконтрольные выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков и несоблюдение правил пожарной безопасности могут нанести ощутимый урон природе, ущерб экономике и стать причиной гибели людей.

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