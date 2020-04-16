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Жизнь

Особо крупная взятка: стало известно, почему силовики нагрянули в минстрой Алтайского края

Проведение обысков в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края официально подтвердили редакции Altapress.ru в региональном управлении ФСБ России.

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
doc22.ru

При этом в ведомстве пока воздерживаются от комментариев на предмет того, в связи с чем в минстрое проводятся оперативные мероприятия.

В то же время, как сообщил нам информированный источник, визит правоохранителей в министерство связан с персоной бывшего зама руководителя ведомства — Андрея Голубцова.

По предварительным данным, его могут подозревать в получении особо крупной взятки. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В правоохранительных структурах обещают в ближайшее время прояснить ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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