Особо крупная взятка: стало известно, почему силовики нагрянули в минстрой Алтайского края

Проведение обысков в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края официально подтвердили редакции Altapress.ru в региональном управлении ФСБ России.

При этом в ведомстве пока воздерживаются от комментариев на предмет того, в связи с чем в минстрое проводятся оперативные мероприятия.

В то же время, как сообщил нам информированный источник, визит правоохранителей в министерство связан с персоной бывшего зама руководителя ведомства — Андрея Голубцова.

По предварительным данным, его могут подозревать в получении особо крупной взятки. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В правоохранительных структурах обещают в ближайшее время прояснить ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию.