«Остается только молиться»: как барнаульцы живут в подтапливаемых частях города

Каждую весну городе подтапливает поселок Булыгино. Там появилось несколько болот, на улице Боровой разлились лужи, все в грязи. К некоторым домам можно попасть только по забору.
Местный житель Виктор рассказал, что люди давно ничего не хранят в подполах, потому что там постоянно стоит вода. Часть огорода Виктора превратилась настоящее болото, там растет камыш, летом квакают лягушки. В прошлом году у мужчины утонули помидоры и другой урожай. Зато нет проблемы с поливом. Виктор говорит, что летом стоит немного копнуть в огороде, и можно набрать в ямке лейку воды.
На Боровой земля местами просела, поэтому чтобы припарковать машину, нужно вкапывать бетонные блоки. Также в ход идет строительный мусор, но это не всегда спасает от подтоплений. Через некоторые участки бегут ручьи, которые приносят воду в низменные районы. По словам Виктора, она стоит на оградах до августа. Барнаулец признается, что ему не нужна помощь властей в борьбе с талыми водами, потому что дома есть насос.
«Просто обидно, что столько воды бежит именно на наш участок», — поделился Виктор.
«Администрация над нами просто смеется»
Жители других домов на улице Боровой менее позитивны. Они говорят, что участки топит из года в год, и «остается только молиться».
Сейчас март месяц, а у нас вода в подполе, банки плавают. Огород в воде, все в сырости. У нас болят суставы. Когда сделали дороги, не продумали ливневки, вот вода и бежит к нам. Вроде бы живем в Центральном районе, но столько проблем, — говорит горожанка Светлана Михайловна.
На улицах, которые находятся на возвышенности, воды меньше, но дороги превратились в месиво. Жители говорят, что по улице не то что пройти — проехать сложно. «Когда топит другие участки, по улице Боровой проезжают десятки машин и она выглядит как аварийная», — рассказала пенсионерка Инна.
Другая жительница улицы Боровой, Вера Алексеевна, сообщила, что каждое утро выходит из дома с лопатой — раскидывает снег и подсыпает дорогу.
«Мы пишем, просим, а нам отвечают, что проблема из-за рельефа местности. Сейчас собираем подписи, чтобы сходить на прием к губернатору. Администрация над нами просто смеется», — сетует Вера Алексеевна.
На огороде женщины и ее соседей полно воды, которая все не уходит.
Спасают мешками с песком
В другой части Барнаула горожане боятся, что вода подойдет к их домам на улице Солнечная Поляна, 111 и Взлетная, 58. Здесь подтопило дорогу, образовавшаяся лужа разрастается до размеров небольшого озера. Там с трудом проезжают автомобили, а люди перепрыгивают по редким сухим участкам.
Чтобы талая вода не попала в подвалы, власти загородили ей путь мешками с песком. Во дворах раскидывают и расчищают снег дворники.
Марина, жительница дома на улице Солнечная поляна, говорит, что вода скапливается у дома уже несколько лет. Девушка отметила, что эту проблема не решают с 2016 года. Тогда топило даже подвалы. Сейчас снега меньше, но все равно невозможно перейти дорогу.
На улицах Юрина и Красный текстильщик. Напомним, в марте прошлого года там вода вплотную подошла к деревянным домам. Тогда затопило первые этажи, подполы и сараи, испортилась мебель и техника, у некоторых жильцов утонули животные.
В 2019 году на этих улицах специалисты провели предупредительные работы. Местные жители уверены, что на этот раз подтоплений не будет.
Что говорят в мэрии
Власти Барнаула сообщили, что у домов на Солнечной поляне и Взлетной мешки с песком позволяют удерживать талые воды в створе улицы и, по мере скапливания, направлять ее в действующую ливневую канализацию по улице Взлетной. В администрации Индустриального района заявили, что в этом месте — в торце дома по улице Взлетной, 58 со стороны пустыря нет официального проезда.
«Ливневые канализации, в которые поступает талая вода, работают в штатном режиме. Подтопления жилых домов и дворовых территории нет», — отметили в мэрии.