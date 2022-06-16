Остается только пищать. Барнаульскую семью с лежачим инвалидом выгоняют из аварийной квартиры со смешной компенсацией

Жительница Барнаула Нина Калибина опубликовала тревожное сообщение в соцсетях. В нем говорилось: «Мама со взрослым сыном-инвалидом попали в жизненный тупик». Семью выселяют из аварийного дома, вот только сумма компенсации вызывает у хозяев слезы и панику. В сложной истории про гниющий пол, крыс и равнодушие разбирался altapress.ru.

Опасное гостеприимство

Чем ближе подходишь к дому по адресу ул. Ярных, 29, тем меньше хочется заходить в гости. Впечатление смягчает местный «экскурсовод» — бездомный пес.

Не очень-то худой, потому что его постоянно подкармливают жильцы. Но с очень печальными глазами. Собака заходит в подъезд вместе с нами, как бы приглашая.

Первый шаг. Пол прогибается, как батут. Но лучше не прыгать, чтобы не получить потолком по голове. А, поднимаясь по ступеням на этаж, держаться за стену, а не за перила. Она устойчивее.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Тем временем, хвостатый знакомый где-то затерялся и оставил нас в темноте. На втором этаже несколько квартир. У каждой — ржавые, с облезлым покрытием двери. Стучимся в одну из них.

Открывает женщина лет сорока пяти — Нина Калибина, автор того самого поста в соцсетях. Вид у нее обеспокоенный и очень усталый. Последние несколько лет вся ее жизнь сосредоточена на сыне. А дни проходят в тесной квартире площадью 22,2 кв.м. с дырявым потолком.

Его прогрызли крысы. Они вообще тут нередкие гости, пусть и нам показаться постеснялись. Но, по словам Нины, часто приходят перехватить кусочек чего-нибудь. Так же, как и тараканы.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Женщина садится на табуретку напротив меня и рассказывает.

— Мы переехали сюда в 2007 году. Тогда Темке было четырнадцать. Он собственник. Да, квартира уже на тот момент была, скажем так, не в идеальном состоянии. Но более-менее пригодна для проживания.

По левую руку от меня — кухня с маленькой плиткой. Среди посуды заметен блендер, рядом — чашка со свежепприготвленном пюре.

По правую — стол с лекарствами. Их количество, на первый взгляд, с половину аптечного ассортимента. Другая половина — в комнате, рядом с Артемом Британовым, сыном героини. Ежемесячно на медикаменты для своего ребенка Нина тратит около сорока тысяч рублей. И то, «если все нормально».

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

До обеих «сфер жизни» героини можно дотронуться, даже не вытягивая руку — так тесно.

В январе 2017 года мама и сын ехали в село Родино к близким, чтобы поздравить их с новогодними праздниками. По дороге произошла авария. В результате Нина получила перелом таза, а Артем — открытую черепно-мозговую травму.

Женщина говорит о случившемся дрожащим голосом, а стеклянные от усталости глаза быстро краснеют от слез. «Извините», — прячет взгляд от меня.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Сейчас 29-летний мужчина прикован к постели и нуждается в круглосуточном уходе. За несколько лет упорной реабилитации его удалось вывести из вегетативного состоянии и восстановить некоторые функции организма.

Лечебный процесс продолжается. Но уделять ему достаточно времени и сил семье мешает болезненный жилищный вопрос.

— Еще в 2012 году мы с соседями написали заявление, чтобы дом признали аварийным. Проблемы на тот момент уже были существенные. Нашу просьбу удовлетворила межведомственная комиссия. Снос был назначен на 2015 год. До 2019 года все было тихо.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Справка Дом по адресу Ярных, 29 был построен в 1937 году. Степень его износа — 50%.

Здание вошло в краевую программу — «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (она действует с 2019 по 2025 годы). Согласно ей, люди могут получить либо компенсацию, либо новую квартиру.

Однако есть случаи, когда власть идет по более простому пути и предпочитает по решению суда выплачивать деньги, а не приобретать новую, равнозначную прежней, недвижимость.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Квартиру наших героев Железнодорожный суд с участием специальной комиссии оценил в 597 тыс. рублей. Стоимость участка и вовсе не установлена, поскольку доля Артема не определена.

Больше , но недостаточно

С помощью адвоката, нанятого за 10 тыс. рублей, женщина подала в суд иск. В нем говорилось, что необходимо провести переоценку. А итоговая сумма компенсации, учитывая материальное положение семьи и расходы на переезд, должна составлять 2 млн рублей.

В качестве обоснования Нина приложила справку, выданную сыну учреждением медико-социальной экспертизы. Согласно ей, он является инвалидом первой группы бессрочно. А также признан недееспособным.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

В результате разбирательства сумму с 597 тыс. рублей удалось поднять до 1,39 млн рублей. Стоит отметить, что сюда же входит и компенсация за не проведенный еще в 1990-х годах капитальный ремонт.

Сумма все рано не устроила, и адвокат семьи подал на апелляцию. Но решение осталось без изменений.

Нина продолжает рассказ.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

— После этого у нас были планы бороться дальше. Но на полпути адвокат нас бросил. Хотя собирался готовить документы в кассационный суд. Обратиться туда можно только в течение трех месяцев после решения суда первой инстанции, имея на руках постановление.

Мы с Темой в этот период были на реабилитации в другом городе. Но я оставалась на связи с адвокатом. Он поначалу говорил, что документы из суда не пришли. А потом стало поздно.

Нине начали звонить из городского комитета ЖКХ. Говорили, что пора подписывать соглашение об изъятии квартиры. Подписать его опекун может только с помощью нотариуса. Причем, только из комитета.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Но и это еще не все бюрократические мучения.

— Как выяснилось позже, перед нотариусом нужно получить разрешение из органов опеки. Но, поскольку у меня на руках все еще не было решения суда, процесс затягивался. Плюс мы снова уехали на долгий срок.

В январе 2022 года женщину оповестили, что на депозит нотариуса из комитета ЖКХ поступили деньги для Артема Британова. В то время, как соглашение осталось без подписи.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

— Выходит, чиновники просто сказали, что, мол, разбирайтесь сами. Но выселяйтесь. Позже, когда я все-таки попала к нотариусу, она сказала: «Мне передали, что вы уклоняетесь», — вспоминает героиня.

А что дальше

Сейчас сумма за квартиру находится на счету собственника. Нина считает, что в Барнауле невозможно купить жилье за 1,39 млн рублей.

Стоит сказать, что без правовой поддержки семья все-таки не осталась. Нашелся юрист, который бесплатно составляет письма для различных государственных органов.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Среди них — приемная президента РФ, администрация Барнаула и прокуратура Железнодорожного района. Но, увы, обращения пока ни к чему не привели.

«Приходят только отписки, в которых сказано, что все сделано по закону. Но идти нам некуда», — вздыхает Калибина.

Между тем, в мае 2022 года стало известно, что для сноса опасного дома уже нашелся подрядчик. А значит, выселяться нужно как можно скорее. Многие соседи Нины и Артема это уже сделали.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

— Признаться честно, я боюсь тут оставаться. Мало того, что всякая живность, так еще и проводка может загореться. Или потолок обвалится. А у меня сын на руках. Пока нам предложили жилье из маневренного фонда, на ул. Анатолия. Придется ехать туда. Только перед этим нужно как-то потравить всех крыс и тараканов, чтобы не тащить с собой, — строит планы героиня.

И показывает на экране смартфона фотографии будущего пристанища.

«Светленько, аккуратненько. Первый этаж, комната хорошая, кладовка даже есть. В городской администрации обещали помочь с пандусом на крыльце. Если так, то мы сможем гулять», — успокаивает себя Нина.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

В новой квартире мама и сын могут остаться максимум на два года. А дальше — непонятно. Купить имущество в деревне и уезжать туда — не вариант: Артему необходимо постоянное наблюдение врачей.

— Встать в очередь, как малоимущие, мы тоже не имеем права. Тема получает пособие по инвалидности. А я — небольшую плату по уходу за ним от Пенсионного фонда.

Конечно, большая часть денег уходит на лекарства и реабилитационные процедуры. Продуктами помогают родственники и друзья.

Аварийный дом на улице Ярных. Анна Зайкова.

Надежда на людей

Нина Калибина надеется только на помощь неравнодушных. Так, волонтеры открыли в соцсетях два сбора средств для Британова.

Первый — на курсы реабилитации (они необходимы регулярно, а стоимость одного — 500 тыс. рублей). Второй — на квартиру.

— Деньги будем класть на счет сына. Снять их потом можно будет только с разрешения органов опеки. Так у жертвователей будет уверенность, что не потратим не туда.