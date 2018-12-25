«Останкино» через суд требует от «Первого канала» 164 млн рублей

Оба иска — за июль 2018 года.

«Первый канал» — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний", — заявил «Коммерсанту» представитель «Останкино».