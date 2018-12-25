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«Останкино» через суд требует от «Первого канала» 164 млн рублей

Телецентр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму около 164 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на картотеку суда. Общая задолженность телеканала и его подрядчиков перед телецентром, по информации «Коммерсанта», превышает 1 млрд рублей.

Останкино. Башня. Телевидение.
Останкино. Башня. Телевидение.
CC0

Оба иска — за июль 2018 года.

«Первый канал» — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний", — заявил «Коммерсанту» представитель «Останкино».

По данным издания, «Первый канал» должен телецентру за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Собеседник издания уточнил, что оба иска поданы, «чтобы обозначить ситуацию».

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