«Остановите беспощадную бабушкину кормежку»: как в Барнауле впервые прошла Монстрация

В Барнауле 1 мая впервые прошла Монстрация. Несколько десятков человек держали в руках плакаты с абсурдными лозунгами и двигались по аллее на улице Малахова.

Монстрация в Барнауле в 2019 году.

Активисты прошли маршрут длиной около 1,5 км. Люди во главе колонны несли транспарант с надписью: «Столица мира России край».

На других плакатах барнаульцы писали: «Я проверялась, вы больны не мной», «Хватит это терпеть! Давайте терпеть что-нибудь другое!», «Икра и крабы возглавят штабы», «Накалякал и доволен», «Лучшая погода — это свобода», «Коты что-то скрывают», «Остановите беспощадную бабушкину кормежку».

Что такое Монстрация?

Монстрация — это шествие с шуточными лозунгами и плакатами. По словам самих «монстрантов», они пропагандируют творческую активность. Первая Монстрация прошла в Новосибирске 1 мая 2004 года. Тогда в ней приняло участие 80 человек. Число городов, где проводились шествия, уже перевалило за 20.

Автор идеи — новосибирский художник Артем Лоскутов.